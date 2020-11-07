觀塘污水泵房上蓋變身大自然遊樂區　料2022年竣工

污水處理廠、泵房等厭惡性設施，常令附近居民敬而遠之。渠務署擬為觀塘污水泵房進行優化工程，其中計劃在泵房上蓋的園景平台，打造一個1萬平方米的遊樂空間，早前更邀請智樂兒童遊樂協會作顧問。智樂初步設計以「Playful Nature好玩自然」為主題，把園景分為5個遊戲區，各區糅合不同大自然元素，讓孩子感受城市中的大自然。工程現已進行施工，料2022年底完工，落成後將由康樂及文化事務署管理。

根據渠務署早前向觀塘區議會提交的文件指出，為配合九龍東未來的發展，觀塘污水廠處理量將被提升，但因現時豎井的排水量已接近上限，隧道系統將無法承受於繁忙或緊急狀況下出現的極高峯流量，故有需要在泵房現址建造暫存容量達1.6萬立方米的地底污水調節設施，以調節在極端高峯流量出現時由污水廠排出經基本處理的過剩污水。

為改善有關工程的環保表現，該署擬在泵房現址建造一個新廠房，用以全面覆蓋現有泵房設施及擬建的污水調節設施，並安裝通風及氣味控制設施，以減低潛在的氣味影響。

該署同時計劃把廠房天台建成設有無障礙通道的園景平台，並打造成遊戲空間，以改善泵房的外觀。根據智能初步設計，5個遊戲區將包涵大地、空氣、天空、太陽及水的自然元素，會按各元素及針對年齡層在各區加設不同遊樂設施，如攀爬地貌、鞦韆等、風車、兒童跑步徑、渠管迷宮、滑梯及樹屋等。