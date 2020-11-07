黃傑龍：食肆多做積極防疫措施　港府規管營業時間或毋須太緊

新冠肺炎影響各行各業，飲食業界更是重災區，本港第三季食肆收益按年暴跌35.3%，優質旅遊服務協會主席黃傑龍指，此跌幅是37年以來最大，而且去年同期的數字亦比前年下跌超過10%，即今年第三季飲食業生意只有前年的一半。他又指，按現時歐美的爆發情況，及世界各地疫苗的研發進度，保守估計仍需戴口罩多9個月。

黃傑龍今日（7日）出席一個電台節目稱，餐飲業代表不斷努力向政府游說，爭取日後萬一疫情再度惡化，法例規管的措施可以盡量考慮「積極措施」，即是多做可以改善防疫的措施，例如：執枱專員以及6次換氣率；反而一些「消極措施」，如規管食肆營業時間或規模的措施可能毋須太緊，便可達到防疫目的。

他又指，本港所有食肆要獲得牌照均需達到法例要求的換氣率，最低要求大約有4至5次，距離專家要求的6次相差無幾，他指若一些小型食肆未能達致，可購買市面上的紫外線殺菌機補救，亦可以參加由旅發局發起、品質保證局認證的「衞生防疫指引」，所有申請費用由旅發局全數資助，10項防疫指引包括執枱專員及6次換氣率，能改善食肆的抗疫能力至關重要。