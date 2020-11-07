相思灣村違建道路將噴草修飾　環團質疑「裝假狗」促回復原狀

西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件被揭發逾兩周，地政總署外判工人連日到場裝設石躉及鐵柱圍封相關違規地帶，相關工程將近完工，但土地原狀並未恢復，依舊鋪有石屎，地政總署指清理工作完成後會噴草作修復；環保團體批評地署做法「裝假狗」，有敷衍了事及企圖淡化事件之嫌。

經過多日的清理工作後，相思灣村今早(7日)未見有地政總署外判工人開工，違建道路各出入口放置多個石躉及多支鐵柱，並豎立政府土地告示牌，以防止車輛進出，安裝大致完成，地政總署指清理工作完成後會噴草作修復，預計本月中完成。而違建道路附近放置的多個貨櫃及建築廢料等則已被人清走。「神秘丁屋」業主黃子洋經營的水上活動店的僭建碼頭被圍封後，連日都有開門，但今日未見營業。

「不嬲要求部門要完全回復原狀，要回復原狀一定要起咗啲石屎再噴草。」長春社公共事務經理吳希文指，部門過往將綠化地帶回復往往比較馬虎，「取巧地做少少嘢就算」，擔心部門在回復相思灣村違建道路時亦會「假回復」、「裝假狗」，未有把違建道路的石屎起走，並且只在小部分土地噴草，以營造回復原狀的錯覺。他指要將違建道路徹底回復，除種草外，亦應該種樹，因為違建道路兩旁本身是自然保育區及綠化地帶，不應只有草，「地政總署唔太重視做恢復原狀嘅部分，比較重視去做停止佔用土地嘅部分。」

據了解，一般用於斜坡鞏固工程或墳海土地的噴草工程中，種子、纖維及肥料等混合成噴草漿，透過噴射方式將種子噴播於需要進行綠化的表面上，再鋪上保護網，種子於二至六個月後萌芽，三個月形成綠化表面。

立法會議員柯創盛指，對於相思灣村事件被揭發後，政府部門採取的「拖字訣」感到不滿，而水上活動店僭建碼頭後仍然如常經營，稅務局有責任主動調查其營業情況及在過去財政年度有交稅，如發現有人拖欠稅項應立即採取行動追討，否則難令公眾信服。