野豬疑遭斬首劏肚虐殺　屍身棄黃竹坑山澗　警截可疑男

香港仔黃竹坑道1號旁一小徑，今晨(7日)11時09分，小徑連接香港仔下水塘之間一條山澗，有市民發現兩名可疑男子，手持懷疑利刀的物體，正擬走近了解時，卻遭對方惡言相向「唔好咁多事」，他察覺事有蹊蹺，懷疑涉及不法勾當，於是轉身離開及報警。警方到場調查，未見兩男蹤影，卻在山澗水中發現一把約30厘米長的利刀，一旁有一具約1.5米長、40公斤重的野豬屍體，屍體頭部懷疑被利器割去，腹部亦被劏開。

警員以帆布遮蓋野豬屍體，並聯絡相關部門到場了解。現場人員經一番搜索後，在附近草叢尋獲涉事的野豬頭顱及其他內臟，遂用黑膠袋裝載檢走。據了解，另一批探員到場途中，在現場附近截獲一名可疑本地男子，其容貌與報案人所描述特徵相似，但他矢口否認涉案。警方已將他帶署調查，暫未知是否與案有關。

愛協人員其後到場作初步記錄後，數人合力將野豬屍體抬走作進一步檢驗，初步不排除野豬曾被捕獸器夾中，致一隻腳受傷。調查人員在場檢走菜刀、尖刀及鋤頭等利器，未知是否用以屠殺野豬的兇器，亦暫未查明野豬確實死因。期間，有警方搜索犬奉召到場協助搜證，南區區議員袁嘉蔚及香港野豬關注組幹事黃豪賢亦趕至了解事件。警方將案件暫列殘酷對待動物，交由西區警區刑事調查隊跟進。

香港野豬關注組在社交網站Facebook專頁表示，野豬被虐殺、被食、被撞死常有發生，但往往被忽視及遺忘，甚至連施虐者亦無法拘捕，或者未必成功檢控。但願所有動物平安生活、遠離壞人，關注組正進一步了解案件。

近日接連發生多宗虐待動物案件，昨午(6日)近1時，有動物義工發現八鄉錦上路上村一間餐廳外，有一隻黑色唐狗「旺財」懷疑被利刀所傷，頭部多處血漬斑斑，當時被人以繩及電線綑綁頸部，由多名義工合力救起，並帶至獸醫隨即進行手術，成功為「旺財」縫合傷口。

此外，前日(5日)早上7時許，亦有花貓陳屍葵盛西邨，腹部嚴重受傷腸臟溢出，不排除由人為所傷，案件由葵青警區刑事調查隊跟進。

今年2月，深井豪景花園有30隻動物被人由高處擲下，事後律政司決定不就案件提出起訴，放生2名涉案疑犯，及後再發生多宗虐待動物案件。香港非牟利獸醫診所主席麥志豪曾指，律政司不重視有關情況，一而再、再而三放生虐待動物的兇徒，縱容「變態者」以極兇殘手段對待動物。