政府截至10月開設2.9萬有限時職位　已聘約1萬人

新冠肺炎疫情嚴重打擊本港經濟，失業率不斷飆升，政府在「第二輪防疫抗疫基金」中預留60億港元，創造3萬個有限時職位。負責統籌招聘事項的公務員事務局今(7日)表示，計劃截至上月底，已開設約2.9萬個有限時職位，於政府及非政府界別開設的職位約各佔一半，現已聘請約1萬人，其餘職位的招聘工作正積極進行或即將開展。

該局在其Facebook主頁提到，有關職位適合不同技能及學歷人士，包括應屆畢業生、技術和非技術工人和專業人士等。而已在政府開設的職位工作性質十分多元化，有較基層的例如清潔工作，亦有和抗疫有關工作，技術人員、行政及文書支援工作，以及法律、資訊科技等需要專門知識的工作，當中不少職位適合年輕人或應屆大學畢業生。

該局續稱，在非政府界別開設的約1.5萬個職位，同樣涵蓋不同領域，例如工程及建築界別、物業管理、金融界別、長者服務及復康機構，以及物流業等。該局亦專為應屆畢業生推出資助計劃，包括發展局及環境局各設有計劃資助私人公司及機構分別聘用工程、建築、測量、都市規劃及園境學系，和環境相關學系的畢業生。

除了創造有時限職位，政府今年度亦會招聘大約1萬名公務員，以填補空缺和新增職位。該局稱政府各部門正陸續進行招聘，如該局較早前亦已開展新一輪的政務主任、行政主任、助理文書主任和文書助理的公開招聘工作。