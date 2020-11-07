聖保羅男校網上辦收生簡介會　高峰逾千人觀看

受疫情及政治環境影響，雖然不少學校現退學潮，但仍無損傳統直資名校招生，惟今年受疫情影響，普遍學校均採用網上形式進行講座。中西區直資男校聖保羅書院今（7日）舉行網上中一入學簡介會，播放長約1小時的錄製片，不設即時提問環節，收看人數高峰期約1115人，片段詳述課程、學費、收生程序等。該校校長源廸恩強調，學校致力培養學生人生價值觀，著重全人教育以及「人人為我，我為人人」的精神。

聖保羅書院下學年將繼續提供共180個中一學額，扣除預留給附屬小學學生的80學額後，將有約100個自行收生學額錄取「街外生」。至於競爭情況，按照上學年經驗，學校共收到約1700份申請，換言之，即約17名學生爭奪1學位，競爭非常激烈。

副校長鍾王婉霞指由今起至下月7日接受網上中一入學申請，而遞交申請表時，資料不是愈多愈好，最重要有亮點及傑出表現。她指，今年將邀請約650位學生面試，並將於明年2月27日舉行，同時於明年3月29日或之前以郵寄方式公布結果。面試將設有中文個人及小組環節，以及英文個人面試。她指，個人面試能夠考核學生的讀音、詞匯的運用以及批判思維。至於小組討論則考核學生能否擁有獨特見解及專心聆聽，同時尊重他人的意見。當中，中英面試表現佔取錄條件約30%；小五及小六學業成績佔60%；課外活動表現及學生與聖保羅書院的聯係佔10%。

至於未獲學位者，仍有「最後機會」，校方會預留約10個叩門位，供學生於明年7月6至7日申請，並只接受網上報名。