疫情改網課逾百在職生失持續進修資助　苦主促酌情處理

新冠肺炎疫情下，不少大專院校課程改為網上教學。有公開大學在職學生指由於課程改為用線上教學進行，因而未能符合持續進修基金要求，令她無法申請資助，並估計校內至少有百人有類似情況。校方則稱7月開始與勞福局磋商，仍在等候回覆。有區議員指，可申請持續進修基金的課程達萬個，預料未能申領資助的潛在苦主數量驚人，促當局酌情處理。

現職秘書的朱小姐在公開大學就讀企業管治碩士課程，今年已修畢所有學科，即將畢業。她指，去年12月繳交近2.5萬港元報讀其中一科必修科「公司秘書課程」，並於今年2月開課前收到校方通知，因應疫情所有課堂改為網上教學。

至今年10月，收到成績後，她本欲準備再申請持續進修基金，方獲校方告知因課程改為網上教學，不符合基金今年3月公布網上教授最多佔70%的要求。她又指，目前未有同學成功申請基金，估計校內受影響學生過百。

朱續指，政府早於3月已公布基金要求，但校方並無因而調整課程或通知學生，認為涉及行政失當，要求校方考慮退回部分學費。她表示，自己有正職，未能申請不會造成很大影響，但部分單獨報讀課程的同學須繳交近4萬港元的學費，當中有人正失業，基金1至2萬港元的資助對他們而言很重要。

油尖旺區議員林兆彬認為事態嚴重，至今已收到8名公開大學學生求助，而可申請續進修基金的課程更有10,068項，涉及308間營辦機構，與朱小姐情況相似的潛在苦主數量可能很驚人，故成立「持續進修基金苦主大聯盟」，讓有需要者可致電聯盟求助。

林形容，目前情況「膠着」，負責基金的勞福局和校方立場有明顯分歧，當局建議校方補回不少於30%面授教學時數，讓學生合資格申請基金，或按機制退款；校方則明言不考慮專門為受影響學生安排補課，但學生可於下年度選擇旁聽。

他又指，疫情下大多數學校均以網上授課，基金要求亦有不合理的地方，建議基金酌情處理，批出相關申請。他又敦促校方和局方盡快與學生協商，若問題未能解決，不排除向小額錢債審裁處入稟索贘。