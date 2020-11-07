4區會斥部門各自為政　建港島環島徑停滯不前

港島各區現有的海濱長廊，包括中西區海濱長廊、南區海濱長廊等，現時均無法連接成一條連貫的路線。4區區議會首次共同聯署議案，要求政府採取必要措施貫通東西海濱，建立環繞港島海岸線的「港島環島徑」。有區議員狠批政府欠缺完整規劃，沒有專門政策局協調統籌，部門各自為政，導致事件停滯不前。

中區區議員黃健菁、東區區議員鄭達鴻及趙家賢、灣仔區議會主席楊雪盈等人，今日(7日)在筲箕灣海濱會見傳媒，指出港島4區早前共同動議，要求政府將現有海濱長廊和行人道連貫起來，組成65公里長的環島徑，屆時沿途將會有70多個景點，讓港島市民能夠享受沿海景色，該動議更獲得跨區及跨黨派支持，促請民政事務局及相關部門能盡快協調，連接各路段之餘，完善沿途配套，如增設無障礙和寵物友善路線、增加座椅及水機等。

惟有區議員認為，政府在處理及推動環島徑過程中，沒有專門政策局協調統籌，導致事件多年來毫無進展。東區區議會、規劃工程及房屋事務委員會主席鄭達鴻表示，由於動議獲得跨黨派支持，理論上政府必須處理有關動議，「而且呢件事唔係新嘢，過去一直都有講」，例如西灣河水警總區總部租借近26年未歸還，導致無法貫通筲箕灣及鰂魚涌海濱，促盡快覓地搬遷。

鄭又指，政府要落實推展就必須聆聽區會意見，或提出更好的一連串發展目標，大家進行深入討論，而非不聞不問，沒有專門部門統籌，他舉例指，區議會曾去信發展局，但局方卻「卸膊」指某範圍屬於康文署管理，暫時無整合性的回覆，沒有政策上的支持，因此進展相當緩慢，慨嘆要「兜好大個圈，自己去逐一敲門(行政部門)」，直斥政府不作為必然拖延所有民生政策，及環島海濱長廊的建成。

東區區議會副主席趙家賢同樣認為政府欠缺「整合」，現時在無政策局的主導下，官員出席區議會會議時均無法提供一個確切回覆，項目停滯不前。他指出，過去一直提出希望在筲箕灣的海防博物館闢設一條行人徑，令筲箕灣愛秩序灣海濱花園可向東伸延至杏花邨，居民毋須冒險行公路前往，但政府及康文署一直以來沒有合作，部門各自為政。