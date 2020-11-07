政府推遲提交取消強積金對沖修例草案　工會憂「走數」

政府原定今年底向立法會提交取消強積金對沖的修訂法例，2024年實施，但勞工處回覆查詢時承認，由於立法涉複雜事宜，亦因現屆立法會延任1年，故計劃向下一屆立法會提交取消強積金對沖修訂條例草案，換言之，最快明年10月提交，至少延遲1年。勞工界批評政府未能履行承諾，擔心未能於今屆政府任期內完成審議而告吹。

打工仔強積金與遣散費及長期服務金對沖，去年已被沖走近47億港元。勞工及福利局局長羅致光今年6月底仍表示，今年底會向立法會提交取消強積金對沖的修訂法例，時間表未有改變。勞工處回覆東網時指，政府已開展草擬賦權法例，以落實取消「對沖」安排，惟要落實取消「對沖」須對多條現有法例，包括《僱傭條例》、《強制性公積金計劃條例》、《職業退休計劃條例》等作出修訂，以及訂定新的法例以實施相關的配套措施。

該處續指，由於取消「對沖」安排涉及不同的政策範疇及複雜的事宜，政府現正檢視取消「對沖」方案的設計，研究是否有空間讓方案在落實和執行上較為簡化，以及讓公眾更容易理解，政府正全力進行相關工作，以盡早完成草擬賦權法例，鑑於現屆立法會會期將於明年7月完結，為進一步完善法例草案，並讓立法會有足夠時間審議，政府計劃向下一屆立法會提交法例草案。

勞工顧問委員會僱員代表、港九勞工社團聯會秘書長周小松批評，政府原本承諾會於今年將相關修訂法例提交至立法會，明年公布具體法案，2024年實施，如此「寬鬆」的承諾都未能遵守，現時卻又延遲，違反原有承諾。周續指，擔心計劃會再延誤，因今屆政府任期將於2022年6月底完結，下屆政府對取消對沖的計劃會否有變仍屬未知之數，故此希望今屆政府能保證於任期內能完成審議，否則最後打工仔又被「走數」。