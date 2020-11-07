中美因選舉引發貿易壁壘　邱騰華：有望短期內解決

美國大選點票工作如火如荼，商務及經濟發展局局長邱騰華今(7日)表示，中美之間因選舉而引發之貿易壁壘，於美國大選後有望短期內解決。他又指，因應歐洲新冠肺炎疫情升溫，本港與當地商討旅遊氣泡的進度亦將拖慢。

邱騰華今出席電台節目，認為美國於總統選舉後要先處理國內經濟問題，涉及進出口及不同行業，並說：「相信新政府也要處理國內經濟問題。隨着選舉結束，有一些因選舉政治而帶動、影響貿易政策的因素，希望能在短期內消除。」

在旅遊氣泡方面，港府日前表示與11個國家及地區作商討，邱騰華直言因疫情關係，在部分國家難以短期內實施。他形容此段時間有很多國家「敲門」，相關國家及地區名單並非固定，名單次序亦非先到先得，港府會留意當地的疫情情況。邱舉例說：「現時例如歐洲情況似乎不太樂觀，這部分工作可能要拖慢點，但準備工作可以進行。」

至於與新加坡的旅遊氣泡，邱騰華重申冀望首批旅客可於本月內成行。他指屆時香港機場會設專門通道，予新加坡旅客抵港時進行快速病毒檢測，亦會研究於機場設立化驗室，藉此縮短檢測時間。