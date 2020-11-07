毛孟靜辯稱寓所僭建有交差餉　周浩鼎斥知法犯法促屋宇署追究

民主派議員毛孟靜位於淺水灣道的寓所，將車房改建成住宅，僭建超過10年仍拒絕清拆，一間基金公司更因不滿屋宇署指有關建構物沒有即時危險而不採取執法行動，早前就此提出司法覆核。身兼執業律師的議員周浩鼎批評，毛作為議員是知法犯法、其身不正，促請屋宇署及相關執法部門應盡快處理事件。

毛孟靜辯稱自己於1985年買入該住宅單位時，一直以住宅單位圖則及價錢繳付地租及差餉，對有人指其僭建及入稟表示不理解。周浩鼎批評毛作為議員，知法犯法，毛的辯解只是「死雞撐飯蓋」，認為毛在此事上是揭露自己的醜態，經常指正及狠批其他人的不是，卻沒有留意自己有其身不正的地方。

此外，周浩鼎認為屋宇署現時的處理方式，令人認為是「怕了立法會議員」，議員則可免受刑責。周促請屋宇署及相關執法部門盡快認真處理事件，要揭穿毛的謊言，不要以此「開先例」，令其他人有樣學樣，擔心屆時可能造成天下大亂的情況。

議員鄭泳舜日前亦曾指出，差餉物業估價署早已解釋，差餉是就佔用物業而徵收的稅項，故對非法建築物徵收差餉，並不表示這些建築物具有合法地位，他呼籲公眾不要被誤導，又促請屋宇署絕不能執法偏頗，令人誤會部分人士有特權，而毋須守法。