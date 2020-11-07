維港海濱公共傢俬設計比賽爆抄襲疑雲　發展局：嚴肅處理

發展局舉辦的一項設計比賽爆出懷疑抄襲事件，恐淪國際笑柄！發展局海港辦事處與海濱事務委員會早前舉辦維港海濱公共傢俬設計比賽，有20組入圍作品，舉辦方會提供上限15萬元作製作費，料今年底起陸續將入圍設計設置在維港兩岸，圖打造成新「打卡」熱點。不過，有業界人士指，最少4組得獎作品的設計與外國作品高度相似，另有作品疑為「淘寶同款」，被質疑有抄襲成分。有關人士又稱，不願看到維港海濱放滿疑屬「A貨」的設計，批評發展局相關活動的評審粗疏，又質疑用15萬元製作一件傢俬如同「小白象工程」。發展局證實接獲不具名投訴，正嚴肅處理。

維港海濱公共傢俬設計比賽在今年7月底至9月初接受報名，反應頗熱烈，主辦方共接獲約100份參賽作品，上月底公布了入圍作品。評委之一的發展局副秘書長(規劃及地政)何珮玲曾以「水平相當高、設計出色、風格多元化」等評價參賽作品，相關作品會於今年底起安裝在大角咀海輝道海濱花園、灣仔碼頭旁邊，及前灣仔貨物裝卸區。

不過，有業界人士向本報反映，大部分入圍作品均「似曾相識」，質疑涉抄襲，又批評15萬元製作費屬天價，不希望維港海濱被用公帑製作的「A貨」包圍。

比對遭質疑的作品，得票最高的作品之一「遊樂圈」，被指與2017年紐約建築聯盟一個比賽的得獎作品相似，兩者同樣採用環型、淺綠色系設計，並以高底起伏的波浪形態呈現，用家可坐、可倚靠或躺臥，驟看確有相似之處；另一作品「在水一方」，為一張呈波浪線條的長櫈，西班牙知名建築團隊EMBT為德國漢堡一個公共空間進行設計時，亦有類似的長櫈設計，而這個作品早於2013年已落成。

除有作品與外國設計「相似」外，更有懷疑「淘寶同款」出現。作品「穿鞦」以太陽能板配鞦韆椅作賣點，內地網購平台淘寶能找到相似設計，售價僅約3000人民幣(約3500港元)，遠低於本港主辦單位提供的15萬元製作費。

本身是建築師的海濱事務委員會主席兼評審委員會主持人吳永順表示，在設計比賽中，不時有指控抄襲的情況，主辦方已有機制處理，會就指控向創作者查詢，亦會比對再作裁決。他稱，創作者提交作品時應確保屬原創，至於評審單位會否事前查核，他指：「冇乜可能事前逐個檢查，個世界咁大」，又認為今次比賽十分有意義，擔心事件會有壞影響，「嚇到大家驚咗唔敢參加」。

發展局回應時指，在比賽的邀請簡介中已明確要求參賽作品必須為原創，並表明如侵犯知識產權會被取消資格，若設計個別部分涉第三方知識產權，需聲明已得到知識產權擁有人授權，參賽單位提交參賽方案時需簽署聲明。至於15萬元製作費，該局稱參加者完成作品並在海濱安裝後，需提交相關審計報告以確認實際開支。