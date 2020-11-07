的士業推預約接載服務　助長者輕鬆出行

社區高齡化下，不少長者選擇以的士代步去接受診症或覆診，惟此方法易被拒載外，車資高昂或會加重他們的生活負擔。有見及此，有的士團體與中西區地區委員會合辦「愛心出行易」，為中西區長者提供預約及低於市價的接載服務，令長者出行變得簡單。

的士司機從業員總會理事長黃一峰指，現時長者預約專車費高昂，一般叫價約250港元，令不少長者卻步，加上難截的士，不利長者覆診。他指，「愛心出行易」服務會首先在中西區進行試點，有100輛的士及200名司機，提供由長者居所至醫院的接載服務。

合資格會員可憑「的總之友」卡，提前2小時致電預約的士，司機亦會協助會員擺放輪椅及上落車；車資會按錶收費並加5港元的電召費，餘下費用由的總愛心基金會補貼，以幫助有需要的長者，服務曾設立熱線，為長者提供24小時服務

出行易服務對象需為協辦團體及的總之友會員、中西區居民及行動不便或年滿60歲人士。黃解釋，會員制是為了避免濫用及惡作劇，浪費資源，若服務反應熱烈，不排除將服務推廣至更多地區。

其中一位愛心司機謝彬指，以往司機縱使有幫人的心，但缺乏團體及幫忙渠道，不少司機無從入手。現時團體推出該計劃後，縱使需要耗用額外時間，司機仍願意去做，可以一邊做生意，一邊幫助長者。