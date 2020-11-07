唐偉康料美國兩黨對華政策不變　指特朗普制裁香港是炒作新聞

美國總統大選點票工作仍在進行，誰能勝出選舉還是未知之數，而民主共和兩黨候選人對華政策則成為焦點。美國駐港澳前總領事唐偉康早前接受傳媒訪問時表示，預計兩黨於對華政策上存有共識，一致關注中國人權問題，分別只在於具體手段及措施，未必存在有一黨特別對中國取態較「強硬」。

唐偉康又質疑，特朗普一連串制裁中港官員並無作用，只是在政經關係上，將美國與中港疏遠，認為若然美國希望令香港達致自治，私人企業及在港投資更為有影響力，並非主要靠公共政策。

唐偉康指，特朗普政府自2018年後對華政策目標並不清晰，特別是面對中國技術不斷冒起，只是採取單邊式的逐次反擊，像打地鼠一樣逐次追打華為、微信等問題。他認為特朗普的方式無效令中國執行相關要求，又或是達成共識，只是為了炒作新聞。

此外，唐偉康認為，拜登將採取「兩條腿走路」的方式應對中國，容許與中國有一定的合作空間，惟當美國強烈不同意中國於某些議題上的立場時，將於經濟等方面展開談判，但不像特朗普一樣，只圍繞貿易談判。