被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」嘅「漢奸黎」壹傳媒黎智英及「李漢奸」民主黨創黨主席李柱銘，今晚(7日)去到同屬四人幫嘅「民主阿婆」前政務司司長陳方安生嘅玫瑰新邨寓所晚宴。雖然民主阿婆早前宣布退出政壇，但睇嚟似乎不甘寂寞，所以搵大家開餐，據聞係食大閘蟹，仲叫埋公民黨議員郭榮鏗夫婦添。唔知係咪漢奸黎早前捲入抹黑美國總統候選人、民主黨拜登嘅醜聞，依家需要大家幫手商量對策呢？

漢奸黎在傍晚約6點鐘向民主阿婆寓所進發，但就不滿記者跟住佢，話私人地方唔畀影相喎。莫非佢驚記者知道佢買咗成堆山珍海味，趕住去民主阿婆到開Party(派對)？參加聚會嘅仲有郭榮鏗夫婦。郭過去曾多次到美國同當地政界人士會面，亦試過登門拜訪漢奸黎，今次去民主阿婆屋企都不忘拎埋香檳贈興。

郭榮鏗到咗無耐，李漢奸跟住就到達，佢過往經常外訪「唱衰」香港，但在《港區國安法》實施前後就減少咗公開露面，咁今次只係開餐拆蟹，又唔使驚嘅。

漢奸黎早前曾公開支持美國現任總統特朗普連任，上月底佢更捲入涉造假抹黑拜登嘅醜聞，但佢前2日就突然轉軚話拜登處事方式獲不少人認同，被人質疑佢見到拜登形勢大好先急急討好拜登，但呢種行為只會令民主共和兩黨都不討好，就算邊個當選總統，黎都只會成為人人趕絕嘅「瘌痢狗」。