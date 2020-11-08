醫療投訴：八旬母成植物人　家屬不滿聖母醫院治療　又斥醫健通滯後

一個簡單的胃鏡檢查，令王家遭受始料不及的打擊。當時年逾七旬的王老太出現腦幹中風現象，變成植物人，至今六年來一直纏綿病榻。兒子王先生擔心其母病情，透過私家醫生在公私營互通電子平台（後轉為醫健通）了解其母病歷及健康情況，一度發現院方疑沒妥善處理其母胸腔積水問題而作查詢，院方卻自2016年不再更新其母資料，王批評院方的做法剝削家屬知情權，令家屬無從監察和及時得知家中病人的情況。政府回應稱，2016年起就醫健通推行新措施，會待住院病人出院後才劃一上載病歷。

今年屆八旬的王老太於2014年1月28日在聖母醫院照胃鏡，其後出現腦幹中風，變成植物人，一直在醫院留醫。兒子王先生得悉可經私家醫生透過醫健通取得母親病歷後，便一直以此方法了解母親病況，又向私家醫生查詢第二醫療意見。王先生在病歷中發現，王老太曾感染肺炎，出現胸腔積水，惟院方並無告知家屬，王更指，院方亦無處理母親體內的積水。

至2015年12月，王老太接受肺部電腦掃描，院方打算抽取約100毫升的積水化驗；王透過醫健通取得電腦掃描檢驗報告後，發現有放射科醫生認為須排走積水。王先生根據報告要求主診醫生進行引流術，但醫生反質問：「點解你會睇到(報告)o架？」翌年1月20日，院方便停止上載其母的病歷到醫健通系統。

王先生批評院方做法剝奪家屬知情權；而家屬按一般程序申請的病歷，通常會延遲約40天至60天，家屬往往未能掌握病人的最新情況。

聖母醫院發言人回覆指，有關女病人接受胃鏡檢查同日出現不適並一度心跳停頓，經搶救後恢復心跳，及後被診斷為腦幹中風，目前仍處於昏迷狀態，需要呼吸機幫助呼吸及鼻胃喉管餵飼。院方稱，醫管局自2016年1月起劃一在住院病人出院時，將相關醫療紀錄一併整合及上載至平台。而該計劃啟用至今，並無收到有關資料上載的投訴個案。

關注病人權益的香港社區組織協會幹事彭鴻昌指出，醫健通實務守則現時未有指明院方須定時更新住院病人病歷，令政策造成缺口，認為醫健通辦公室應修改指引，規定院方應在相隔一段時間更新一次醫健通。