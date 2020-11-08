東方日報A1：拜登可望大勝　特朗普訟戰籌4.7億

美國總統選舉未有結果，暫時領先的民主黨候選人拜登前日在家鄉特拉華州威爾明頓發表全國講話，稱會點算所有選票，將取得逾300張選舉人票，勝出這場大選。總統特朗普警告拜登不應宣布當選，強調法律程序只是剛剛開始，之後又聲稱自己大勝。共和黨分別入稟賓夕凡尼亞州最高法院及聯邦最高法院，要求隔離大選日晚上8時後收到的郵寄選票，並不准點算。該黨將籌募至少6,000萬美元（約4.68億港元）經費，以支援特朗普團隊在大選後提起的法律訴訟。

拜登上周五在家鄉特拉華州威爾明頓發表全國講話，他說：「我們正邁向取得逾300張選舉人票，在全國普選票方面，我們會以清晰的多數支持勝出這場選舉。」他續指雖然未有最終結果，但他與賀錦麗上周四已與多名專家開會，商討國家面對的公共衞生及經濟危機。他稱新冠肺炎疫情令人憂慮，國內確診人數急增；又指國家氣氛在大選後可能會非常緊張，呼籲國民保持冷靜及耐性，以點算所有選票。拜登成為下屆總統的機會漸高，聯邦航空局已暫時將拜登在特拉華州的住所劃為禁飛區，除非有特別許可，否則所有飛機一律不准飛進該區。

形勢不佳的特朗普同日透過競選團隊發表聲明，呼籲點票要有完全的透明度，認為這是關乎選舉過程的誠信。他稱會透過一切法律手段，保住美國人對政府的信心，揚言永不放棄。他警告拜登不應宣布當選，指自己同樣可宣布勝選，強調法律程序才剛開始。他昨日又發文形容，數以萬計的選票於選舉日後才送抵是違法，「徹底並輕易改寫賓夕凡尼亞和其他得票差距極小州份的選舉結果」；又指數十萬計的選票於點票時，被人以違法的方式阻止監票。推文稍後被加上標籤，指內容可能產生誤導。

此外，特朗普競選團隊已在多州打起法律戰。英媒引述消息報道，特朗普所屬的共和黨將籌募經費，以支援特朗普在大選後提起的法律訴訟。雖然特朗普在選戰之初有強大的財政優勢，但最終難抵拜登的募款能力。特朗普一名顧問指出，特朗普團隊對大選結果措手不及，事前沒有充分準備好打法律戰，訴訟策略亦毫無組織，恐只會幫倒忙。

報道指，特朗普競選團隊高級顧問博西（David Bossie）負責大選後的法律戰。不過，特朗普已在喬治亞州等多個關鍵州份的法律戰遭受挫敗。有消息指，特朗普對拜登近日成為輿論焦點不滿，質問其法律團隊為何外界對他的關注比拜登少；他又認為現時的團隊律師不能勝任在法庭為他辯護的工作，要求找更好的律師。雖然特朗普仍未放棄，美媒引述消息指，白宮部分高級官員開始疏遠特朗普，以免影響日後發展。

對於特朗普連日指控選舉出現舞弊，又形容民主黨人試圖竊取選舉，其黨友、猶他州參議員羅姆尼上周五於社交網站發文，批評特朗普的言論對美國以至全球的自由皆造成傷害。美聯邦選舉委員會主席稱，沒有任何證據表明大選存在舞弊行為，而且幾乎沒有人投訴這次選舉。

拜登日前在關鍵搖擺州密歇根逆轉勝出，惟密州共和黨主席考克斯（Laura Cox）前日表示，安特里姆縣的點票軟件發生故障，導致該縣6,000張投給特朗普的選票被算到拜登名下。該縣書記蓋伊（Sheryl Guy）表示，目前未知計錯的6,000張選票是人為疏失還是電腦軟件出錯，指出該縣向來是共和黨票倉，選務人員發現民主黨票數變多後，已因憂慮出錯而在上周三改用人工計票確認。

《底特律自由報》指出，密歇根州安特里姆縣使用的是美國、加拿大選舉技術工業供應商Dominion的投票系統設備，會將選舉結果儲存在電腦中，再上傳到政府選務系統的電腦中。考克斯指，州內83個縣中有47個縣都使用涉事軟件，呼籲各縣查驗是否有計算軟體出錯，導致點票出錯的類似情況。特朗普最終在該縣取勝，但目前拜登在密州領先特朗普逾14.6萬票，事件引起特朗普支持者不滿。

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