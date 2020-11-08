葵涌工廈無牌樓上吧猖獗　警4個月內搗破3間

葵青警區反三合會行動組，根據線報及經深入調查後，今日(8日)凌晨約零時展開代號「犁庭掃穴」的打擊無牌賣酒行動，突擊搜查葵涌工業街10至14號華懋華發工業大廈一樓上單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。

行動中，一名30歲姓陳男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」被捕，陳亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所規例》（第599F章），警員會向他作出相關檢控。另外，10名男子及3名女子(16至24歲)，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》(第599G章) ，警員遂向他們分別發出傳票及定額罰款通知書；被捕男子已被扣留調查。行動中，警方檢獲3支烈酒，總市值約1,000港元。

8月28日，警方在同一幢工廈亦搗破一間無牌樓上吧，拘捕27人。當晚11時許，警員突擊搜查工廈內一目標單位，拘捕包括負責人及職員在內的5名男女，當中一名姓陳男負責人，涉嫌無牌藏有酒類飲品可作販賣用途、無牌售賣酒類飲品及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》。

另外2名男女職員（22及31歲）涉嫌無牌藏有酒類飲品可作販賣用途、無牌售賣酒類飲品及違反「禁聚令」遭票控。此外，18男4女顧客（16至30歲）涉嫌違反在無領取牌照的地方飲酒及違反「禁聚令」遭票控。警方於單位內檢獲781罐啤酒及約280支烈酒餐酒，市值共約30,000港元。

與此同時，警方昨日(7日)凌晨1時，在距離上述樓上吧僅一街之隔的華星街8號，華達工業中心A座樓上一單位，亦搗破一間無牌樓吧，在場內發現38名人士，包括21男17女(14至38歲)，其中2名男子為負責人及職員，其餘36人為酒客。

曾有學者指出，樓上吧向來污穢不堪，涉及黑幫操縱，場內經常出現毒品交易和買賣違禁品，無牌賣酒的情況亦十分普遍。又指樓上吧一般在商住樓宇內經營，消防安全成疑，影響樓宇住客安危，若在疫情期間有樓上吧違例營業，無視禁令，建議酒牌局應當從嚴處理，向違例酒吧停止發牌，長遠亦應取消樓上吧發牌制度，從根源制止罪惡溫床孳生。

另有學者狠批樓上吧是罪惡溫床，藏污納垢；由於地理隱蔽又屢涉毒品交易，走火警時非常困難，容易發生意外，直指「一間都嫌多」，認為政府應考慮取消向樓上酒吧發牌。在疫情下違反酒吧禁令而有判刑的案件，應具標誌性，但僅判囚7日，判刑明顯過輕。因根據最新酒吧禁令，違例者最高可被罰款5萬元及監禁6個月，反觀是次的首宗定罪案例相距甚遠，未能發揮阻嚇作用。