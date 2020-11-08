美國大選：特朗普拒認落敗　勢打法律戰不罷休

美國傳媒上周六（7日）推算民主黨總統候選人拜登當選後，總統特朗普隨即發聲明不承認拜登勝選，強調「合法選票決定誰是總統，不是新聞機構」，揚言周一（9日）起發動法律戰，不會罷休。同日稍後，白宮官員指特朗普會接受一個自由及公平的選舉，特朗普政府正跟從所有政權過渡安排的法規要求。

特朗普表示，大家都知為何拜登急於錯誤地宣布勝選，以及為何拜登的傳媒盟友這麼努力幫他，因為他們不想真相曝光，基本事實是這場選舉未完。特朗普又稱，沒有任何一個州認證拜登勝利，包括所有競選最競烈、準備重新點票，或特朗普團隊正採取法律行動的州份。他以賓夕凡尼亞州為例，指控其團隊的合法觀察員不獲准監票。

特朗普揚言其團隊周一會開始採取法律行動，確保完全執行選舉法，由合法的勝利者入主白宮。他稱美國人應擁有誠實的選舉，即是計算所有合法選票，而不是點算任何不合法選票，這是唯一能讓公眾對美國選舉有信心的方法。他對拜登陣營拒絕同意上述原則感震驚，又指控對方希望點算欺詐、捏造或由不合資格選民所投的選票，只有進行不正當行為的人才會不合法地阻止觀察員進入點票站，最後又鬧上法庭。

聲明最後指：「所以拜登在隱藏甚麼？我（特朗普）在美國人獲值得擁有及民主要求的誠實點票前是不會罷休。」

特朗普之後又在Twitter發文，聲稱自己贏得選舉，得到7100萬張合法選票。他提到，選舉發生不允許監票人員看到的壞事，而且以前從未發生，又指有數以百萬計的郵寄選票獲寄予從不要求郵寄投票的人。他再次重申，他獲得的合法選票是在任總統最多。有關推文稍後被加上標籤，指內容可能產生爭議。

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