爭取盡早通過健康碼互換　張建宗冀與內地澳門逐步恢復通關

新冠肺炎疫情重創本港經濟，旅遊等相關行業首當其衝，各界均期望港版健康碼能盡早推出。政務司司長張建宗今早(8日)發表網誌，稱港府會繼續精準抗疫，謹慎及嚴格採取防控措施，爭取盡早通過與內地及澳門的「健康碼」互換，以及核酸檢測結果互認等，逐步有序恢復三地通關，振興本港經濟。

他表示，本港面對不少挑戰，其中應對疫情是當前的首要任務，港府會加強病毒檢測工作，進一步提升及完善檢測設施及服務。他指，將於本月中運作的4個社區檢測中心，為市民提供付費病毒檢測服務，每次費用240港元，相較於年初私營機構檢測能力每日不足1000個，現時提升至數以萬計，形容短時間內有此突破實不容易。

另外，張建宗續指，本港46間普通科門診診所，近日已增加樣本收集包派發時段及延長收集樣本時間；教育局亦會於明天起，免費為所有幼稚園、中小學和特殊學校的教職員推出特定群組檢測計劃，呼籲學校積極配合。