4日4宗虐待動物案　天水圍唐狗疑遭虐殺

接連有動物被殘酷對待甚至虐殺，社會人士促律政司勿再「放生」兇徒！天水圍沙江圍一村屋，今日凌晨(8日)約3時，上址一名姓黃(20歲)女住戶返回寓所時，發現其飼養的5歲唐狗仔死亡，地上留有血漬，懷疑遭人虐殺，於是報警。

警員接報到場後，聯絡相關部門將屍體檢走確定死因，初步將案列作殘酷對待動物，由元朗警區刑事調查隊跟進，暫時未有人被捕。

連日發生多宗虐待動物案，上周四(5日)，一隻雌性花貓倒斃葵盛西邨，腹部疑被劏開溢出腸臟，傷勢不排除由人為造成，案件交由葵青警區刑事調查隊跟進。

至周五(6日)，一隻黑色唐狗「旺財」在錦上路上村一餐廳外，被動物義工發現頭部有多處刀傷血漬斑斑，並有電線和繩索綑綁頸部，多名義工合力救出後，將「旺財」送往診所作手術處理，目前已縫合傷口。

而昨晨(7日)更發生駭人聽聞的野豬斬首虐殺案。有市民途經香港仔下水塘附近一山澗時，發現2名可疑男子手持染血利刀，於是報警。警方到場時截獲其中1人，並於山澗發現一具無頭野豬屍泡在水中，腹至頸被劏開，一隻前腳懷疑被捕獸器夾傷。警員事後在附近發現相信為野豬的頭及內臟，該名男子涉案被捕，警方西區警區重案組正追緝在逃另一名男子歸案。

自今年2月深井豪景花園有30隻動物被人由高處擲下，及後律政司決定不就案件提出起訴，放生2名涉案疑犯，社會上發生多宗虐待動物案件，香港非牟利獸醫診所主席麥志豪曾指，律政司不重視有關情況，一而再、再而三放生虐待動物的兇徒，反映虐待動物已成趨勢，社會上出現愈來愈多「變態者」，用殘忍手段傷害動物，而犯罪者竟不用負上任何代價。