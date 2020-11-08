護理行業人手短缺　羅致光：適合「三心兩意」人士入行

護理行業長期人手短缺，勞工及福利局局長羅致光今早(8日)在網誌表示，社會福利署本月內有一連串宣傳工作，包括在多份報章刊登廣告，向社會推廣照顧行業，希望能吸引大眾加入。他又指，這個行業適合「三心兩意」、即具關心、愛心、耐心照顧他人，及鍾意和樂意助人的人士。

羅致光提到，社署自2015年起推出青年護理服務啟航計劃，為有志在社福界護理工作發展的青年人安排聘用和培訓。在2020至21年度起的5年內，共提供1200個培訓名額，並推出優化措施，包括把計劃對象的年齡由18至25歲，擴闊至17至29歲；將學員每周工作時數由44小時下調至40小時，令學員可兼顧進修課程，並上調學員的薪酬和訓練津貼。

至於入職的薪酬，亦由上屆的每月11740港元增至14150港元，當學員每完成連續6個月的在職培訓，可獲6000港元獎勵津貼；完成兩年計劃，最高可獲24000港元的額外津貼。而優化後的啟航計劃已於今年2月開始收生，至今招收超過380名學員。

羅形容護理行業求才若渴，呼籲17至29歲的青年人參加啟航計劃。他指為吸引有興趣人士入行，社署自2019年起的5年，提供全數資助，讓安老院及殘疾人士院舍的現職員工，修讀在資歷架構下認可的訓練課程。有志者更可進修護理學高級文憑課程，成為登記護士。依據政府的薪酬架構，照顧員現時的起薪點為月薪15560港元，頂薪點為月薪22725港元；而受政府資助的機構，雖然一般薪酬已與公務員脫鉤，但相差不應太遠。