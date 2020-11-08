特朗普揚言以法律手段挑戰選舉結果　港學者質疑背後存政治計算

美國大選點票工作於香港時間周日（8日）仍未結束，但美媒已推算民主黨總統候選人拜登所取票數超越270票當選門檻，拜登隨後亦發聲明宣布當選。對於現任總統特朗普早前曾揚言透過法律手段挑戰選舉結果，有學者分析指特朗普行為背後存有政治計算，將令拜登管治變得困難，加上有4成多選民不支持他，相信拜登團結國家的工作將有挑戰。而在對華政策方面，民主黨對中國人權政策方面存有成見，相信拜登上任後將與盟國聯手對付中國。

科技大學經濟學系前系主任雷鼎鳴今早（8日）在一個電台節目上指，特朗普提出以法律手段挑戰選舉結果是非理性，但認為背後存有政治計算，有關行為將於美國人心中埋下分裂種子，令拜登管治變得困難，同時亦有利共和黨下次大選的選情。他又說，拜登早前在發表演說時強調美國需要團結是「正路」的說法，因為若美國分裂，對世界及中國都不妙，但現在看來要團結並不容易。

浸會大學新聞系高級講師張少威就分析指，由於逾4成選民不支持拜登，預計他上任後要團結國家將面對困難。至於對華政策方面，他指出拜登在國際關係上，希望與盟國聯手對付中國，認為對多個國家而言有較多好處，而民主黨對中國政策存有成見，特別是在人權問題上，因此或對中國帶來較多挑戰。