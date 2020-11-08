人口普查明年中展開　陳茂波：即使疫情仍需上門訪問

財政司司長陳茂波今早(8日)在網誌透露，大型人口普查工作將於明年6月底至8月初期間進行，範圍涵蓋全港市民。不過，他指人口普查或要面臨一項特殊挑戰，指屆時新冠肺炎的疫情會為人口普查帶來不明朗因素，呼籲市民及企業支持統計處的各項訪問工作。

陳茂波表示，考慮到部分市民需要，明年的人口普查仍需要招聘核查員、親身上門跟住戶進行面談訪問。統計處會為上門的人口普查員提供培訓和防護裝備，以保障他們及受訪住戶的健康和安全。統計處亦會進一步加強使用資訊科技，如提供已加密的網上問卷供市民填寫、安排普查員將數據即時輸入網上系統等，以提升效率及降低疫情傳播風險。

陳又指，政府的統計及人口普查工作需要市民及企業積極配合，呼籲他們支持統計處各項訪問工作，令政府可以掌握香港最新的數據，了解社會不同環節的狀況，以協助政府評估和制訂適切的政策及分配資源，例如從人口結構、年齡分布等數據，評估醫療、社福等措施能否應付社會的發展和需要。