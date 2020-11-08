煥然懿居43伙貨尾以市價7折發售　參觀示範單位須網上預約

位於土瓜灣馬頭圍道的「煥然懿居」為市建局港人首置先導項目，繼早前售出450個單位，市建局行政總監韋志成今日（8日）表示，餘下的43個單位，將以「首置」形式以市價的7折發售，並首次加入29個面積逾500平方呎的3房單位，以滿足不同家庭的置業需求，成功申請的買家預計明年入伙。

韋志成稱，「煥然懿居」早前售出的450個單位，已於8月完成樓契簽署和收樓手續，上月有超過9成業主完成驗收單位，逾160個單位的業主入伙。因新冠肺炎疫情影響，43個剩餘的「首置」單位需押後發售，預計短期內推出接受申請。項目售樓時會加強防疫措施，並將按照出售單位的類型開放4個示範單位，包括開放式、1房、2房和3房單位，並只接受已預約人士參觀。參觀的時段將設於平日的非繁忙時間；在周末及周日，示範單位則在中午12時才開放參觀，每節參觀時間將以15分鐘為限，人數限於4人。

韋指項目加入「共享生活」的概念，包括智能共用設施，洗衣廊「懿淨」及儲物室「懿納」，讓業主能夠善用單位內原來用作儲物和擺放家電裝置的空間。其中「懿淨」已在今年7月啟用，「懿納」則預計在本月內完成驗收。

韋又透露，未來將全力推展毗鄰煥然懿居的春田街／崇志街重建項目，作為市建局第二個首置項目「煥然懿居二期」，估計可提供約260個單位。當局亦會物色規模較大並適合作「首置」的重建項目，滿足不同階層家庭的住屋需求。

「首置」計劃的申請人入息及資產限額，收入需介乎房委會最新公布的居屋白表申請人入息限額及該限額加3成、資產不可超過現行居屋白表申請人的資產限額加3成。