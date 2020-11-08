相思灣村違建道路噴草「裝假狗」　環團質疑「為做而做」

相思灣村違建道路已放置石躉及鐵柱阻止車輛進出，惟地面仍舊鋪上混凝土。

西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件被揭發逾半個月，地政總署外判工人連日到場進行清理工作，並裝設石躉和鐵柱，阻止車輛進出，惟土地原狀仍未回復，依舊鋪有石屎，該署指清理工作完成後會噴草作修復。環保團體質疑該署噴草做法是「為做而做」；立法會議員亦指稅務局應主動調查涉事店舖稅務情況。

經工人多日來在違建道路工作，包括清走多個貨櫃及大堆建築廢料，並在混凝土鋪設的違建道路及周圍擺放12個石躉及鐵柱後，今（8日）未見有工人到場開工，地政總署稱完成清理工作後會噴草修復，預計本月中完成。而「神秘丁屋」業主黃子洋在村內經營的水上活動店，自僭建碼頭事件被踢爆後，該碼頭一直被圍封，該店連日未有生意，今日雖有開門營業，惟只有數名客人上門。

「短短一個星期內要剷起石屎路再噴草，係唔係為咗『交功課』而做？」綠色力量副主席文志森指，地署未必能於本月中前移除違建道路上的混凝土，質疑只是在部分泥地上噴草是為做而做。而噴草並非最理想做法，要回復綠化地帶原貌應要種樹。他坦言回復綠化地帶的責任應在違建者身上，「點解要用公帑嚟噴草？」

文又指出，過往新界區曾揭發多宗類似個案，惟當中涉及多個政府部門，礙於跨部門處理，往往需要至少一年時間，才可以令土地回復原貌。這次事件只需要10數天就可以完成圍封，以至進行噴草工作，反映東網監察政府有力，充分發揮「第四權」力量。

據了解，一般用於斜坡鞏固或填海土地的噴草工程中，種子、纖維及肥料等混合成的噴草漿，透過噴射方式將種子噴播於需要綠化的表面，再鋪上保護網，種子於2至6個月後萌芽，3個月可形成綠化表面。

此外，東網曾向稅務局查詢涉及黃子洋經營的水上活動店及疑營運停車場相關稅務及有否商業登記事項，惟稅局指因私隱條例，未能提供相關資料。議員陳恒鑌則指，假若相關店舖有賺取利潤，稅局應主動作出調查，了解其經營情況，如發現有違法情況，應作出相應行動。