大埔濾水廠擴建後濾水量翻倍　引入新技術減用化學品

大埔濾水廠2年前完成擴建工程，濾水量翻倍至80萬立方米，能應付大埔、部分九龍中西部及港島中西區人口增長和發展所增加的用水需求。發展局局長黃偉綸今日(8日)在網誌表示，水務署藉工程引入「溶氣浮選澄清池」等先進的食水處理技術，並增設生產氯氣設施等。水務署會繼續檢視現有的供水設施，有需要時會重置沙田濾水廠南廠、擴展牛潭尾濾水廠和小蠔灣濾水廠等。

大埔濾水廠在擴建前，每日處理的食水量已達40萬立方米，佔全港食水需求的15%，為免影響食水供應，擴建工程不能影響濾水廠運作。水務署工程師陳凱頴說，新建設施需建於現有設施之間，空間非常有限，工程團隊遂利用建築信息模擬技術，在虛擬環境中進行設計和建造工作，預先模擬新水管的走線和制定施工次序，避免影響毗鄰設施。

黃偉綸表示，水務署利用擴建機會引入新的食水處理技術，包括採用「溶氣浮選澄清池」，產生大量氣泡，令水中的懸浮物質浮上水面，以減少使用化學品濾水；廠內亦增設現場生產氯氣設施，減低運輸及儲存液態氯時洩漏氯氣的風險。

在監測水質方面，大埔濾水廠化驗室應用由水務署研發的「生物感應預警系統」，系統利用與人類基因極接近的斑馬魚，透過電腦系統自動分析和偵測斑馬魚的行為和活動，持續監測進入濾水廠的原水水質。

至於濾水過程中產生的廢水，黃指廢水經處理後，會送返濾水廠的進水口作原水利用，使99.7%的原水都能夠變成優質食水，而剩餘的0.3%原水則會灌溉廠內的植物，達至「污水零排放」。濾水廠亦有回收系統，收集雨水和已完成水質檢測的水樣本，把它們處理後用作灌溉和沖廁，以及安裝約700塊太陽能發電板，每年可產生約20萬度電，供應給廠內設施使用。