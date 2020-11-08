印度尼泊爾等抵港航班現多宗確診　衞生署曾7度啟動熔斷機制

全球新冠肺炎疫情愈趨嚴峻，本港幾乎每日都錄得輸入個案。食物及衞生局局長陳肇始今早(8日)發表網誌，稱為進一步有效達至外防輸入，衞生署曾7次啟動「熔斷機制」，禁止有多宗確診個案的飛機着陸香港，包括來往香港及印度、尼泊爾及馬來西亞等航線。

陳表示，全球疫情新增個案數字由3月底至5月中的每日7萬至10萬宗，6月底上升至每日約16萬至18萬宗，到7月底上升至每日22萬至29萬宗，至10月進一步上升至每日55萬宗的新高。現時全球確診個案已超過4700萬宗，死亡人數接近120萬人，美洲和歐洲的疫情尤為嚴峻。

陳又說，一般而言現時所有非香港居民不能入境香港，而早於9月15日起，局方已收緊規定，若一班抵港民航客機上，有5名或以上的乘客確診；或連續兩班相同航空公司，從同一地點抵港的民航客機上，有3名或以上的乘客確診，將觸發禁止飛機着陸香港的「熔斷機制」，涉事航空公司的相關航線會被禁止着陸香港14天。

她指，衞生署至今曾7次啟動「熔斷機制」，禁止來往香港及印度、尼泊爾及馬來西亞等航線着陸香港，望透過多重邊境管制措施，防止輸入個案進入本地社區。