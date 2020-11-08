消息指健康碼推行條件有望放寬　須連續14天少於10宗確診

新冠肺炎疫情持續，重挫本港經濟致百業失救，各界紛要求盡快推出健康碼，以增加粵港澳的往來刺激經濟活動。有消息指，港府正與內地商討健康碼折衷方案，包括要求本港連續14天本地確診個案均少於10宗，並設有一套完善系統追查確診個案源頭，才有望落實推出。有議員對方案表示歡迎，稱本港三分之一的零售銷售數據由外地帶動，其中內地旅客佔近8成，認為兩地通關才可確實幫助零售業界。

粵港澳「健康碼」互認議題一直備受關注，消息指，內地當局明白要求本港連續14天「零確診」有難度，亦有不少內地政界人士反映，14天零確診才可將感染風險減至最低。故在考慮社會經濟及衞生安全前提下，將14天零確診的條件放寬至少於10宗，並推出追查個案系統。

港府早前計劃推出「安心出行」感染風險通知流動應用程式，讓市民自行紀錄其出行記錄，做法與內地的「健康碼」相似。但內地的電話號碼均為實名登記，香港或可使用俗稱「太空卡」的儲值卡掩人耳目，令效用備受質疑，據悉，相關方案現階段亦難以達成內地當局對追查系統的要求。

批發及零售界議員邵家輝指，對推出健康碼的條件有望放寬表示歡迎，他指兩地通關才有機會恢復本港過往的零售業績，單靠本地消費並不樂觀。他又指，明白14天零確診對內地防控而言至關重要，若通關條件保持不變亦表示尊重。