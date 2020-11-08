炮轟民主派區議員涉掛「播毒」橫額　團體促地政署設送審機制

現屆18區區議會當中，以民主派的區議員佔大多數。團體「議會監察」早前就各區區議員的橫額進行搜查行動，發現民主派區議員懸掛的橫額，有多達84條涉嫌「播毒」，當中涉及不實內容、散播仇恨、涉商業宣傳等「5宗罪」，該團體要求地政總署勿再愛理不理，促請署方設立橫額內容送審機制，而各區的民政事務處亦不應發還相關橫額的報銷金額，及應從速派員拆除橫額。

身兼議會監察成員的荃灣區議員葛兆源力數民主派議員所懸掛的橫額「5宗罪」，分別為不實宣傳或報道、散播仇恨、宣揚仇警情緒、牽涉商業宣傳或收費服務，以及抹黑政府和中央政府。

葛指，過去1年有不少街坊投訴民主派議員懸掛不實內容的橫額，如刻意散播反中反政府的信息，甚至顛倒黑白、混淆是非的橫額，並指街坊向他反映，對有關內容感到非常厭惡。

他又舉例指，有「播毒」橫額標明「港康碼不能防疫、出賣私隱」，又有「港府圖謀設局、十二港人被送中」等標語，以及有橫額違規宣傳流感疫苗注射收費活動，炮轟內容不盡不實亦製造對立，又沒有正確使用橫額宣傳社區資訊。

議會監察召集人、深水埗區議員劉佩玉促請政府要建立1套統一橫額審批準則，以及地政總署要設立橫額內容送審機制，以避免出現抹黑、不實及散播仇恨等內容。另外，劉又要求民政事務處更新內部申請發還開支指引，拒批不符規則的橫額費，如有發現相關橫額亦應盡快拆除，以及收取拆除費用和取消有關指定的懸掛位置。