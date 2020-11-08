拜登當選美國總統　港學者料涉港議題「少制裁多關注」

美媒推算民主黨總統候選人拜登所取票數超越270票當選門檻，外界關注在拜登上任後美國對中國關係有何轉變。有學者和財經專家今日（8日）分析指，拜登上台後，相信中美關係和對港策略將有所緩和，而在中美貿易戰中香港是一個很重要的經濟緩衝區，能阻止中美陷入全面戰爭及全面脫鈎的情況。

戰略研究學者袁彌昌今日（8日）出席電視節目時表示，雖然美國國會去年通過《香港人權與民主法案》，但對方需要撰寫年度報告審視香港局勢，相信拜登現時很難推翻，但預期未來會「少啲制裁多啲關注，唔會次次落重招」，惟在官員制裁方面已成定局，要拜登撤回相對較難。至於早前美國禁止香港出口產品標明「香港製造」標籤，袁認為拜登尊重多邊主義，只要對方不再對世界貿易組織施壓，相信仍有轉機。

袁又指，香港的角色是可以阻止中美陷入全面戰爭及全面脫鈎，由於美方在港有不少利益及投資，對方若有何行動前都要三思。他又指如果香港吸引到歐洲的國家與中國做生意，並協助他們到大灣區，相信當大部分人在香港與大灣區有投資，對方就不會輕舉妄動，亦有助香港建立經濟緩衝區角色。

至於美方對華政策在拜登上場後有何改變？袁認為對華強硬是兩黨共識，不過拜登作為傳統國際主義者，着重程序、大國外交，不會不按常理出牌，形容對中國而言已是「好大祝福」。他又指出，現任總統特朗普曾提到要與中國經濟全面脫鈎是不現實的說法，相信拜登會在經濟效益最大化及與中國競爭之間取平衡。

中環資產投資行政總裁譚新強今日出席另一個電視論壇時指出，中美兩國將來需要合作，預料拜登上台後首要任務是處理疫情和氣候變化問題，至於中美關係方面，拜登也不會如特朗普般，輕率地向中國作出指控。

至於特朗普曾明言，其競選團隊會在法院挑戰大選結果。浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，特朗普的選票呈請有機會上訴至美國最高法院，惟陳認為需視乎「錢」和「美國共和黨元老是否支持特朗普上訴」2大因素。陳表示，共和黨元老未必會「科水」予特朗普玩司法遊戲，因為預料隨着得票差距擴大，他們可能會說服特朗普接受現實。陳補充，國際社會領䄂亦期望美國有一個可以修補關係的總統。