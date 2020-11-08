劏房人均面積僅40.7平方呎　比囚倉更細　團體促訂住屋標準

香港土地寸金尺土，劏房、天台屋等應運而生，成為本港低下層的哀歌。葵涌劏房居民大聯盟今日(8日)發表不適切居所住戶的住屋狀況調查報告，發現在這些居所的人均居住面積僅40.7平方呎，較3年前的大幅下降近10平方呎，而過半受訪者更被濫收水電費，亦沒有獨立廚房，存在安全隱憂。大聯盟促請政府落實租務管制、訂立住屋標準，並為改善居住環境制訂具體目標和時間表。

葵涌劏房居民大聯盟過去兩個月，訪問了20多名劏房及天台屋等住戶，比對3年前的結果，發現部分住屋標準較3年前略有改善，惟不適切居所人均居所人均居住面積只有40.7平方呎，較3年前的50平方呎大幅下降，比公屋甚至是監獄囚倉更低。有受訪者表示，環境太狹窄，感覺局促，除了容易患上呼吸道感染疾病，更會與家人發生衝突，影響身體及精神健康。

大聯盟2017年曾與劏房戶選出10大住屋標準，今次調查發現，82.8%受訪者的居住空間不合乎公屋標準，是10大標準中最少人達標的一項。另外兩項最少人符合的條件包括，有獨立廚房和不被濫收水電費，分別只有27.1%和32.5%人達標。有受訪者表示，業主濫收水電費，令他們生活百上加斤，而欠缺煮食空間亦存在安全隱憂。

大聯盟促請政府，訂立針對本港的住屋標準作為最佳執行範例，改善整體香港住屋環境，並制訂改善整體社會住屋環境的具體目標及時間表，包括人均居住面積、室內空氣質素標準等。政府亦應落實租務管制，如禁止濫收水電費、維修權責等清晰列明於標準租約。