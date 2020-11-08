學者斥黎智英及Mark Simon誠信破產　涉造假抹黑拜登料難以甩身

被內地官媒炮轟「叛國禍港四人幫」之首、人稱「漢奸黎」的壹傳媒黎智英，曾公開支持美國現任總統特朗普連任，上月底黎及其助手Mark Simon更捲入涉造假抹黑另一候選人民主黨拜登的醜聞。黎早前更公開「轉軚」，稱拜登處事方式獲不少人認同。有學者和時事評論員批評黎是政治投機者、勾結外國勢力的走狗，又直指黎及Mark Simon已誠信破產，預料拜登入主白宫後，黎涉抹黑一事亦難以甩身。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，黎智英「轉軚」一事反映黎「押錯注」，又形容是政治投機者、勾結外國勢力的「走狗」。他更指黎或妄想美國民主黨或會既往不咎，但相信機會不高，因黎的行為是涉及干預美國民主選舉，美國人不會支持這種做法，甚至討厭這類人，可以說黎是「一鋪清袋」，過往扮演民主鬥士的形象亦盡毀。

他認為，黎智英突然「轉軚」是為自保，避免被調查或檢控，估計涉造假抹黑一事黎將不容易「甩身」，日後若惹上官非或不能前往美國。他表示，特朗普現時一文不值，故黎智英亦沒可能再靠近，故惟有先自保。他又指，過往黎智英曾到美國與副總統彭斯會面，令人有感是共和黨的人，相信拜登上任後，黎智英不會被重用，甚至包括以黎為首的反對派亦不會被信任，減低黎在海外的影響力。

「23萬監察」發言人王國興認為事件反映黎智英是見風駛𢃇，「轉軚」一事是既無腰骨、無骨氣、無恥之極，形容黎是「政治變色龍」。他表示，黎智英一直以來是投靠美國的霸權勢力，哪裏有好處就會投靠，在特朗普在任時更稱為特朗普集團而戰，並大力支持美國制裁中國的措施，批評是出賣港人，港府須作出追究。

王又提及，在本港的反對派陣營中，黎智英是第一個「轉軚」，此舉無非是想甩身，或以為「投過胎」後就不被追究，形容是一隻折斷脊骨的「瘌痢狗」。

有關涉造假抹黑拜登的醜聞，《蘋果日報》被指委託撰寫一份有關拜登的兒子亨特的報告，內容或涉造假，《蘋果日報》否認涉事，黎其後承認助手Mark Simon有份參與，所用金錢由黎公司提供，Mark Simon當日道歉及宣布辭去黎私人助理一職。