陳家強料中美貿易戰短期難停止　商界料拜登做事有規有矩

現任美國總統特朗普近年對中國發動貿易戰，亦對本港實施多項制裁措施。現時民主黨總統候選人拜登宣布勝選，本港商界人士認為短期內中美貿易戰和美國對港的措施及限制都未必停止。

美國早前推出制裁香港措施，其中之一是限制香港出口到美國的產品不得使用「香港製造」標籤，必須標記為「中國製造」，有關限制於本月9日生效。

紡織及製衣界議員鍾國斌認為，新任美國總統於明年才就職，新政府內閣亦有待組成，估計新任總統要處理美國內部問題，例如疫情及種族問題等，未必能即時處理中美關係及香港問題。他又預計，或要待拜登就職半年後，才能觀察到美方如何處理中國及香港問題。他認為拜登做事比特朗普有規有矩，會跟隨國際規例行事，相信中美之間會有商量空間，對中國和香港均有好處。

香港中華廠商聯合會行政總裁楊立門指出，美國民主黨多年來一直很喜歡用人權和民主打壓中國，形容現時實施中的中美貿易條款很辣，在現時有基礎的情況下，看不到拜登在上任後會放鬆相關的限制。

曾於美國任教的財經事務及庫務局前局長、科大工商管理學院兼任教授陳家強預計，拜登在上任後會先控制疫情，短期內經濟數據會差，但同時會推出支援政策，並指以拜登過往的經驗，共和黨會願意在參議院與他合作。他認為美國民主黨認為中國是競爭對手，但未必採取冷戰思維看待中國，所以拜登會尋求在國際事務上令中國遵守規矩，例如科技發展，並會以國際壓力向中國施壓。