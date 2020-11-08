政Whats噏：傳馮程淑儀署任西九CEO　議員憂官方思維阻藝術發展

西九文化區管理局行政總裁栢志高提早喺今個月底離任，管理局需要向政府尋求借調人選做過渡安排。近月外界就盛傳曾捲入「樓換樓」醜聞嘅政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀，係出任署任行政總裁嘅大熱人選。之不過，有議員就擔心馮程淑儀會將政府管治思維帶入西九管理局，限制藝術自由發展。

其實類似馮程淑儀等級嘅政府首長被借調至西九早有先例，香港故宮文化博物館館長吳志華喺2014年出任康文署副署長，到2018年底被借調到故宮博物館出任館長，為期半年。雖然吳在去年3月已獲調回康文署，但西九管理局就喺同年5月宣布，吳8月初出任故宮博物館館長。咁講法，都令外界猜測馮程淑儀會唔會同樣最後「坐正」行政總裁一職。

公務員事務局回覆查詢時，只係引述西九管理局指即將進行全球招聘，物色行政總裁嘅繼任人選，並會向政府尋求借調人選作為過渡安排，局方又話政府正詳細考慮有關要求並作出合適安排，不評論揣測性嘅報道。

對於外界有傳馮程淑儀快將署任，一直關注西九管理局情況嘅議員鄺俊宇就認為，西九管理局係獨立運作，成立初衷係為咗搞藝術同文化活動。佢強調藝術發展唔應該受到任何政治壓力，擔心作為公務員嘅馮程淑儀署任後，將現屆政府嘅處事思維，例如「鍾意控制、乜都差隻腳埋去」帶入西九管理局，並大大限制西九嘅藝術發展。

鄺又批評立法會過去曾批出216億港元一筆過撥款作建設西九文化區，但依家舊錢「食得七七八八」，佢亦難以掌握西九嘅財政狀態，憂慮未來要繼續用公帑填氹，所以佢勸喻對方上任後，應盡快開誠布公披露西九管理局嘅財政情況。

之不過，馮程淑儀舊年一度被「樓換樓」醜聞纏身，依家仲要接手西九管理局呢個燙手山芋，如果搞唔掂呢個爛攤子，會唔會又好似栢志高咁「被」提早離任呢？