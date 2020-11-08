沙田聖公會主風小學教師檢測呈陰性　學校停課兩日改網上授課

本港一名居於大埔寶雅苑興和閣的50歲男子今日(8日)確診新冠肺炎，其妻子是沙田聖公會主風小學的教師。該校今日發出通告，指該名教師的鼻咽測試呈陰性，但其深喉唾液檢測報告仍需時處理，明日(9日)及後天(10日)會停課兩天，改為網上授課。校方指校園仍會保持開放，有需要的家長仍可送子女回校，或向學校借用器材。

該校表示，本周三(11日)或之後安排，須待該教師的深喉唾液報告結果才能定斷，如收到衞生防護中心最新消息，會盡快通知家長。本周的課後功課輔導班及活動全部取消，直至另行通知，原定於本月14日舉行的家長日亦會延期。

根據衞生防護中心公布的資訊，該名教師的同住丈夫今日確診，感染源頭未明，她的丈夫從事文職，在灣仔告士打道108號上班，周末會到沙田新城市廣場。該名教師負責教小三中文及普通話科，曾參加學校禮堂舉行的畢業禮，因有病徵送院檢測。學校會停止面授兩日，改為網上授課。