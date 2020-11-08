朱牧民促拜登政府續干預香港事務　學者轟奴才行為怕做棄子

在民主黨總統候選人拜登發表勝出大選聲明後，早前涉違《港區國安法》而被香港警方通緝的「佔中三子」之一朱耀明之子、美籍港人朱牧民亦於今日(8日)發聲明，促請即將成為新任美國總統和副總統的拜登和賀錦麗繼續干預本港事務，有時事評論員直斥這是標準的奴才行為，擔心新人上場會改變對港策略，令他們成為棄子，故特意發聲明哀求並提醒拜登勿調整對港方案。

有份促成美國制裁11名中港官員的朱牧民在聲明中表示，將繼續爭取美國跨黨派支持港人為民主和基本自由抗爭的工作，形容美國跨黨派對香港的支持，以及港人團結的行動，一直都是對抗中共專制政權最有力的武器。

朱作為香港民主委員會總監，他指該委員會將與新當選的拜登政府緊密合作，確保他們履行《人權法案》中作出的承諾，包括制裁相關官員、金融機構、公司及個人，並重建全球的聯盟，以要求中國政府停止迫害香港人和新疆人。

時事評論員陳雲生炮轟作為通緝犯的朱擔心成為棄子，希望拜登上場後勿對黑暴立場走樣，故撰寫聲明提醒新政府，他們有共同的價值觀，以及釋出「仲有呢班人畀你用」嘅信息，哀求拜登不要調整對港策略，繼續沿用他們興風作浪、搞亂香港。陳痛斥，這是標準的奴才行為。

自美國參眾兩院通過《香港自治法案》並由總統特朗普於7月中簽署後，美國財政部於8月初宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內的11名中港官員，他們在美國的資產及利益，不論是直接及間接持有、持有50%或以上，一律遭到凍結及必須通報財政部轄下海外資產控制辦公室，同時禁止美國境內人士與制裁對象有交易。