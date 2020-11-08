骨醫梁偉揚涉未診斷出癌症骨轉移　醫委會斥診斷及解釋欠說服力

骨科醫生梁偉揚涉嫌於2004年2月，未能就病人於同年1月進行的骨科掃描報告，診斷患者的癌症骨轉移，被控專業失德。香港醫務委員會今日(7日)就案件續訊，期間專家證人指出病人盆骨多處出現病變，屬極之少見的個案，有機會患癌症骨轉移，而非良性骨肉瘤「骨島」，並堅稱不能忽視問題，梁則稱臨床診斷、X光報告及骨科掃描報告都指向骨島，故認為沒有必要進一步檢查，且骨島增生緩慢，不認為有危險性，惟被研訊小組主席劉允怡反駁，指骨肉瘤增生，是不容忽視的警號，加上梁輕視核子醫學專家的意見，認為其診斷及解釋亦欠說服力。案件將於下月12日續訊。

案情指，42歲的男病人黃錦康(音譯)在2003年9月，於聯合醫院進行例行身體檢查，意外發現盆骨有骨肉瘤(Sclerotic lesion)，便被轉介往梁當時任職的東區尤德夫人那打素醫院骨科專科，前後見了梁2次，並做了骨科掃描及X光檢查。不過，梁未能鑑別診斷患者的癌症骨轉移(Bone metastases)。在核子醫學專家發現病情惡化，並建議進行更多檢查，以排除或屬惡性的癌症骨轉移的情況下，梁未有即時安排進一步檢查，僅在醫療報告中記錄「沒骨痛」、「完成骨科掃描」、「骨肉瘤增大」及「需進行X光檢查」。

控方專家證人指，最初的檢查顯示，患者的右腸骨出現骨肉瘤，有機會是良性的骨島(Bone island)，但之後的檢查顯示，患者盆骨多處出現病變，屬極之少見的個案，患者有機會患癌症骨轉移，而非單單是骨島。而且，右腸骨的骨肉瘤有增大的迹象，醫生有必要作進一步檢查，辨別骨肉瘤屬良性抑或惡性。專家證人續稱，如果他是負責的醫生，不會等幾個月，待第二次骨科掃描才診斷，而是做其他檢查，如電腦斷層掃描檢查(CT)、磁力共振、骨組織檢查。

就患者沒有出現任何典型症狀，如骨痛、體重下降，專家證人指出，沒有症狀不代表沒有問題。他堅稱只要尚未排除癌症骨轉移的可能性，就不能忽視問題。而且，他認為醫生有必要記錄更多患者病情的細節，而非只是寫下4句。

梁作供稱，他診斷有關骨肉瘤為良性的骨島。臨床診斷、X光報告及骨科掃描報告都指向骨島，患者沒有出現骨痛等癌症骨轉移的症狀，也沒有癌症骨轉移患者應有的源發性腫瘤，所以認為沒有必要進行進一步檢查。被問及他當時有否嘗試找出源發性腫瘤，以排除癌症骨轉移，他則表示沒有。

梁續指，患者右腸骨的骨島直徑在4個月之間，從11毫米增生至13毫米，認為屬緩慢的發展，不認為有危險性。研訊小組主席劉允怡則反駁，指骨肉瘤是一個球體，直徑大了18.2%，體積就大了65%，認為是不容忽視的警號，並不接受梁形容為緩慢的發展。劉亦質疑，梁何以輕視核子醫學專家的意見，而只是依賴自己的經驗，強調經驗不完全代表知識，且梁的診斷及解釋亦欠說服力。