據悉港府研取消乾貨及熟食攤檔　明年維園年宵或只設花檔

新冠肺炎陰霾下，不少大型展覽均須延期或改以網上舉行。據了解，維園年宵繼今年年初首次取消乾貨攤檔後，港府因應疫情考慮，正研究取消明年維園年宵的乾貨及熟食攤檔，意味着屆時或只設花檔，變成「真花市」。據知當局至今尚未拍板，仍處於評估風險階段，將再開會討論，預料短期內公布有關詳情。食物環境衞生署發言人則表示，來年農曆年宵市場相關安排有待公布。

據悉，港府考慮到維園的年宵市場人流眾多，或帶來傳播風險，加上禁聚令至今仍然生效，正研判有否需要取消活動；即使如期舉行，亦可能要取消乾貨及熟食攤檔。有花農指出，由於年花須提早栽種，若港府取消維園年宵，參展花商則需要另覓銷售渠道，期望當局可盡快公布詳情，以便作出安排。

受反修例風波影響，今年年初的維園年宵亦不設乾貨攤檔，是近60年以來首次。港府去年11月以安全為理由，稱考慮到社會情況，當局作為場主及年宵市場的主辦者，有責任保障檔主及市民安全，決定擴大攤檔面積，並擴闊公共通道，以紓緩擠迫情況。不過，當時曾有參展約20年的商戶批評，當局太遲公布相關安排，令他們大失預算。