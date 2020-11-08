政Whats噏：委員會正副主席陸續出爐 　葉建源梁繼昌成「退會王」

立法會各個事務委員會嘅正、副主席好多都已經選出，一如概往，各個委員會「冧友」選完主席之後陸續退出、爆發退會潮。唔同嘅喺，往年嘅「退會王」多數都係建制派議員，但今年就由民主派議員奪得呢個頭銜。截至上周5，專業議政葉建源同梁繼昌一齊位居「退會王」，而建制派退得最多會嘅就係飲食界議員張宇人。記得今年選主席之前，曾經爆出建制派內部協調包攬各個委員會正副主席嘅消息，目的就係要趕絕民主派，唔畀佢哋再有機會藉選主席玩嘢，唔知今年打破慣例由民主派議員當選「退會王」，係咪同呢件事有關呢?

其實每個新會期都會出現選完主席「閃人」嘅情況，根據立法會資料，截至上周5，葉建源同梁繼昌都分別去信唔同嘅委員會，退出包括發展事務委員會、衞生事務委員會、房屋事務委員會等在內嘅11個會。事後問返佢哋點解退出咁多個委員會時，葉就話本身對好多議題都有興趣，想喺委員會內當面質詢有關官員，但認真考慮過之後，都係發現應付唔嚟，所以就退返啲會，集中精神處理最想跟進嘅教育等議題喎。

至於梁就話，自己年年都係咁彈出彈入，一開頭會入多啲委員會，之後都會退淨幾個委員會，強調冇咩特別，個個會期都係咁喎。而目前退咗4個會嘅張宇人就係問鼎「退最多會」嘅建制派議員，張就話自己退會冇咩原因，都係聽大隊指揮囉。另一方面，今個會期嘅退會重災區係發展事務委員會，共有9名委員先後退出，當中包括上述建制泛民陣營嘅3名退會最多嘅代表人物。緊隨其後嘅就係衞生、房屋、福利事務委員會，呢3個委員會都已經有7名委員宣告退出。

之不過，今年選各委員會主席前夕，建制誓神劈願咁話唔會再同泛民客氣，一個委員會嘅正副主席都唔留畀泛民議員做，當係懲罰佢哋上個會期搞出嚟嘅「內會亂象」。老實講，今個會期喺建制落「封殺令」嘅情況下，泛民吹雞喺每個委員會都「冧行友」垂死掙扎都咪話冇可能，加上今年「退會王」又係民主派議員，雖然葉、梁二人都冇講明，但背後動機都難免令人猜想囉。