醫管局與急症科訓練中心合辦課程　教授醫護人員防感染技巧

新冠肺炎年初在本港爆發，在出現首名確診病人後，醫管局與律敦治及鄧肇堅醫院急症科訓練中心合作，增設針對新冠肺炎的模擬教學課程，以模擬實際情況，教導醫護人員防止受到感染，先後有100名來自各間醫院的資深醫生及護士修讀，他們會再將技巧帶到各區醫院，教導前線醫護人員防感染技巧。

律敦治及鄧肇堅醫院急症室顧問醫生蕭粵中表示，訓練中心課程於今年2月初開辦，為期半天，內容包括醫院運送病人時的技巧、確保在密封過程下為病人插喉及抽痰、使用電腦鏡以保持與患者的距離及處理病人後的消毒技巧，以減低前線醫護人員中招風險，已有約100名來自各醫院的資深醫生及護士修讀，而已接受訓練的醫護人員再將技巧帶到各區醫院，實行「普及化」，鑑於第3波疫情下，課程已轉至以網上形式授課。

此外，中心其他課程亦因新冠肺炎而作出調整，除新設課程外，在原有的3個課程亦添加疫情應對技巧，予新入職醫生及護士，已接受訓練的醫護人員多達12205名。

入職約1年的內科護士薛姑娘指，訓練課程有助醫護人員加強應對技巧及自信心。她坦言初時遇上緊急情況時手忙腳亂，腦袋亦一片空白，需要同事提點。在訓練中心接受課程培訓後，她有充分的認識並能夠自信地應對緊急情況，例如應從病人側面進行抽痰，與病人保持距離，並需要疏散同事以減少感染風險。

律敦治及鄧肇堅醫院護理總經理林啟昌表示，期望疫情緩和後，可以開設更多課程供前線醫護人員訓練，對抗疫情之餘亦能增加他們實戰經驗。他指，現時的培訓內容已經足夠，希望同事們在疫情下能夠提高警覺並跟足所有步驟，避免受感染。