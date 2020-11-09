何志平專欄：永不認輸

年前總統特朗普正面對國會有關「通俄門」的彈劾，我在紐約大都會看守所內看到有關的電視廣播節目，其中名主播梅根．凱利分析特朗普的性格和心理狀態很是到家和有趣。凱利跟特朗普淵源甚深，多次台前幕後的交手，最後都能全身而退，贏得總統及觀眾的尊重和讚許。梅根直率的表示特朗普是永遠都不會認輸的，他是不能面對失敗、接受失敗結果的一個人，到他死的一天，他都認為他自己是世上最成功最偉大的人。

美國總統大選後的第六天，普選初步的結果比前幾天已呼之欲出了。那一邊廂也正發表勝利演說，大事慶祝，和着手組織過渡接任的安排，另一邊廂正在想盡辦法要翻盤打各種的官司，強調自己才是勝利的一方。

好友「邁斯達」身在美國南部休斯敦，是退休的國際能源大企業的總裁，現在是大學裏的教授。他家在德蕯斯州的「深」地區，又因疫情關係閒賦在家，每天都跟我電郵通訊聊天，細說那邊大選的動靜細節。

邁斯達打開話匣子道；「選舉點票進程到如今，雖然還有兩三個州的票沒有全部點算下來，而雙方的得票又是如此的接近，但我們都覺得大勢已去了。大家等待着，期望着的就是哪一邊願意出來承認落選結果，祝福對手勝出。每次大選後的幾天，塵埃快要落定之際，這認輸讓步的舉措都會出現的。知道嗎？美國民主精神的主要保障，不是在憲法中，也不在法律裏面，而實際上是在一個傳統習俗，是來於自願自發以整體大局為重的愛國之心，這就是選舉後，落敗的一方的認輸讓步的表態，這可以是一篇退出選情的感謝致詞，可以是致以對手的一個電話，或一個公開發表的聲明。那一刻，全國的命運都掌握在一個人的手裏，承認敗選讓步退出，是一個能挺着胸，板着腰的政治人物光榮的一刻，在家人朋友同僚戰友的支持下，站起來面對全國人民說，我自願的承認落敗了，感謝支持者，對手已勝出了，就讓我們團結在他的周圍，再前進吧，讓我們一起攜手為這國家而努力吧！那時候，這落敗的候選人手裏還有一大堆助選造勢的員工、義務工作者、狂熱的追隨者及信徒，和眾多投票給他散布全國各地的人民，他們的情緒亢奮、有熱情、恐武有力。但這讓步宣言一出，便是叫停一切選舉鬥爭角力，雖然結果令支持者失望，但要求他們接受現實結果，收起成見，與對方修好。我們還是對這國家忠誠愛護的。」

我感嘆的回應說：「那是常規的君子之間的競爭，雙方都自尊自重的不會撕破臉皮，同歸於盡地玩泥漿摔角。這是非尋常的一次，不能用常理去推測結果的。」

邁斯達深入的解釋：「對呀！要知道這總統選舉是兩個，甚至3個層次的選舉。11月3日進行的是全國一億多人投票的大眾選舉，之後還有12月14日在各州州議會內進行的小圈子，全國共538票的選舉人團投票的選舉，到明年1月6日，如還有爭議，便是更小圈子的在國會裏每州一票的50票選舉。正常的情況下，如大眾普選結果分明無疑，往後的第二第三步都是常規的如橡皮圖章般的無聲無息的順利執行。但如果選票結果接近，或有一方懷疑程序有舞弊欺詐成分，拒絕讓步，要把選舉工程延續下去的話，那後面一層又一層的步驟就成為一連串鬥爭廝殺的戰場了！後面好戲連篇，全賴我們那可愛的總統不能接受敗果的狂人個性。這真是美國一個大風大雪的嚴冬啊！」