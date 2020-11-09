美國大選：美首誕女副總統　賀錦麗創歷史

拜登副手、加州聯邦參議員賀錦麗將成為美國史上首位女副總統，更是首位有非裔及印度裔血統的女副總統，而丈夫任德龍有望成為美國首位第二先生。她上周六在特拉華州威爾明頓發表勝利演說，感謝大家團結一致，並指是多元種族創造美國歷史。早前有民調顯示，近60%選民認為拜登不能完成4年任期，屆時或由賀錦麗接任，她在墮胎及槍械管制等議題上偏向進步派，共和黨人憂慮社會左傾日漸明顯。

賀錦麗得知拍擋拜登取得當選總統所需的選舉人票後，致電對方祝賀，興奮道：「我們做到了，喬（拜登的名字）你成為下任美國總統了！」賀錦麗的Twitter帳戶介紹已改為「美國副總統當選人」，她上載致電拜登祝賀的影片，顯示她穿着休閒運動裝在戶外，附近有相信是特勤局的人員戒備。

拜登發表勝利演說前先由賀錦麗演講，她身穿白衣及戴上黑色口罩，向台下支持者揮手。她甫開始演說提到已故黑人民權先鋒、眾議員劉易斯，指捍衞美國民主就需要鬥爭，雖然會有犧牲但亦有喜悅，相信美國人有力量創造更美好未來。賀錦麗向女性選民寄語，她是美國首位女性及黑人副總統，但相信不是最後一名，鼓勵小女孩要抱有野心，將自己想成能人所不能。

賀錦麗語帶興奮地承諾，無論選民在大選中投給拜登還是特朗普，她都會竭盡所能擔任副總統職責，如當年拜登輔助前總統奧巴馬一樣。分析指，56歲的賀錦麗年紀相對年輕，可補足拜登爭取年輕選票上的不足；她出身的加州，正是民主黨金主和選民的陣地。有「女版奧巴馬」之稱的賀錦麗從政經驗和背景身份符合拜登團隊需要，是一個避免失分的安全之選；她成功吸引郊區女性及城市選民支持，從而抵銷特朗普的大量農村選票。

曾角逐民主黨總統提名人的佛蒙特州參議員桑德斯雖然表態支持賀錦麗，但支持者卻反對聲不絕。桑德斯前新聞秘書格雷（Briahna Joy Gray）以「警察頭子」形容曾任加州檢察總長的賀錦麗，批評民主黨選擇賀錦麗及撰寫嚴苛刑法的拜登，去挑戰特朗普。賀錦麗早年任三藩市地區檢察官時，為爭取華人支持而特地起了官方中文名；她曾批評中國推行《港區國安法》反映北京不尊重香港自治和基本人權，又稱我們必須堅決與香港人民並肩。

隨着拜登將成為美國史上最高齡總統，外界關注他是否有充足體力處理政務。眾議院議長佩洛西早前提出法案，建議國會成立獨立小組，按憲法第25修正案審視總統的健康情況，在總統無法履行職務時監督權力移交副總統。她明言，法案是針對未來的總統，被指為賀錦麗接任鋪路。

根據美國《總統繼任法案》，若總統因死亡、辭職或遭罷免等原因離開崗位，將由合資格順位繼任人選接替，完成該屆任期，第一順位人選是副總統兼參議院議長，其後依次是眾議院議長、參議院臨時議長、國務卿及財政部長等總統內閣成員。

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