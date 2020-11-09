東方日報A1：美國變天　拜登成最高齡總統

經過5日的點票爭議及僵持後，美媒上周六推算民主黨總統候選人拜登已在關鍵州份賓夕凡尼亞州、內華達州勝出，共取得290張選舉人票，超越270張票當選門檻。拜登在勝利演說中承諾擔任「全民總統」，以控制新冠肺炎疫情為首要任務，並呼籲共和、民主兩黨合作，修補美國撕裂；他明年將以78歲之齡就職，超越現任總統特朗普，成為美國史上最年長總統。特朗普拒絕發聲明承認落敗，稱選舉仍未結束，揚言將在法庭上挑戰選舉結果。

拜登晚上在特拉華州威爾明頓發表15分鐘的勝利演說，他戴上黑色口罩，並在副手賀錦麗介紹下碎步跑到台上。拜登稱：「我承諾成為一個尋求團結而非分裂的總統，我看到的不是紅州或藍州，而是美國。我將全心全力，贏得全民信任，因為在美國，重要的是國民，我們組成政府將以人為本。」他形容選戰是「我們人民的勝利」，強調競選總統是要找回美國的靈魂，重建美國骨幹即中產階層，並讓美國在全球再次受尊重。

對於投票支持特朗普的選民，拜登以曾兩次失落民主黨總統候選人提名為例，指明白他們的失望，但現時應給予對方一個機會，拋開嚴苛說話及降溫，讓彼此見面及聆聽，並必須停止把對方當成敵人，為國家醫治療傷。他表示，周一會指定一群重要科學家及專家擔任過渡時期顧問，並在明年1月20日實施計劃；他強調美國處於轉捩點，有機會戰勝絕望，建立繁盛國度。

在各大傳媒機構報道拜登當選消息之際，特朗普當時在維珍尼亞州斯特陵打高爾夫球，他其後在球會內與一名舉行婚禮的新娘合照，並與一眾嘉賓短暫交談。高爾夫球會外有多名拜登支持者到場贈興，特朗普返回首都華盛頓時，大批民眾在白宮附近向車隊做出不文手勢，連番高呼特朗普是「失敗者、失敗者、失敗者」，部分人甚至說出粗言穢語。

特朗普在聲明表示，由合法選票決定誰是總統，而不是新聞機構；他指沒有任何一個州認證拜登勝利，包括所有競選最競烈、準備重新點票，或特朗普團隊正採取法律行動的州份，並以賓夕凡尼亞州為例，指競選團隊的合法觀察員不獲准監票。特朗普揚言，團隊將於周一採取法律行動確保完全執行選舉法，由合法的勝利者入主白宮，並在沒出現誠實點票前不會罷休。

特朗普再次指控拜登陣營點票舞弊，認為美國人應擁有誠實的選舉，即是計算所有合法選票，而不是點算任何不合法選票。他亦在社交網Twitter發文，聲稱已贏得選舉，得到7,100萬張合法選票，創下在任總統紀錄。惟貼文其後加上標籤，指內容可能有爭議。聯邦選舉委員會主席溫特勞布（Ellen Weintraub）表示，沒有證據顯示選舉舞弊存在。有白宮官員指，特朗普會接受一個自由及公平的選舉，特朗普政府正跟從所有政權過渡安排的法規要求。

繼已故總統老布殊後，74歲的特朗普成為28年以來首位無法連任的總統，亦是美國史上第11位無法連任的總統，任期將於明年1月20日結束。有美媒指，美國史上從沒出現過連續4位成功連任的總統。相對於加拿大及法國等國家，中國及俄羅斯仍未祝賀拜登當選。特朗普於2016年11月8日當選後，俄羅斯總統普京及中國領導人於翌日發出賀電。

即將成為第46任美國總統的拜登取得逾7,400萬張選票，打破前總統奧巴馬於2008年首次競逐總統時的逾6,900萬票。拜登雖然輸掉兩個關鍵搖擺州俄亥俄州、佛羅里達州，但仍能入主白宮，對上一次已是1960年的總統選舉，當時民主黨總統候選人約翰˙甘迺迪亦是輸掉兩州但當選。

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