東方民調：議員促重新檢視外判合約

食環署聲稱進行深層清潔消毒及密集式減鼠，但多個街市鼠蹤再現。

食物環境衞生署被揭種種亂象，香港衞生環境持續惡劣，甚至成為人類感染大鼠戊型肝炎的首發地及唯一多發地。醫學界人士則擔心，疫症感染風險增加，甚至爆發多種鼠傳疾病。有議員認為食環署有責任確保承辦商具質素，以改善衞生情況，建議當局重新檢視外判制度及合約。

食環署胡混度日，一直被批評將清潔服務外判連同監管責任也一併外判，導致香港淪為大型垃圾崗和老鼠樂園，街市老鼠為患，食肆、後巷藏污納垢，污水橫流、臭氣熏天，街道衞生情況愈趨惡劣。

在2015至2019年期間，食環署接獲街道潔淨服務的投訴介乎5.6萬至6.9萬宗，而且食環署沒有制訂相關熱點名單及跟進指引，導致不少地方衞生惡劣情況持續，例如鄰近街市檔戶的街道、野鴿聚集地點、以及食肆後巷等。申訴署建議，食環署應檢討扣減月費的機制，並考慮把「服務欠佳」納入「扣分制」，查找不足。

市政環境惡劣，多區鼠輩橫行。疫情期間多個公共街市爆疫，同時被揭鼠患嚴重，食環署聲稱進行深層清潔消毒及密集式滅鼠，惟多個街市近日仍現鼠蹤，街市衞生未見改善，更有專家指街市鼠藥不足、位置錯，批評食環署只着重門面工夫。

多個公共街市進行大清洗後，鼠患問題仍未解決，加上部分街市出現防疫漏洞，醫學界人士擔心增加新冠肺炎的感染風險，甚至爆發多種經老鼠傳播的傳染病。

大鼠戊肝爆完又爆，蚊患指數年年嚴重，食環署人員蛇王躲懶是罪魁禍首。近日接連錄得大鼠戊肝個案，香港至今已錄得15宗確診個案，單是今年已有7宗，且遍布各區多個屋苑。

議員梁美芬斥有「捧蛋」承辦商仍中標，非常不合理，認為食環署應確保承辦商具質素。議員何俊賢則批評香港的街道清潔方式極度原始，承辦商為降低支出堅拒購買清潔街道車等，未能提高清潔技術，導致衞生情況難以改善，建議當局重新檢視外判制度及合約。