東方民調：外判商0分照中標　監管機制虛設

申訴專員公署公布主動調查報告，狠批食物環境衞生署監管外判清潔服務不力，部分外判承辦商在「過往服務表現」評分中僅得0分，一樣成功中標，暴露監管機制形同虛設。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評食環署尸位素餐，沒有查找不足，未能有效監管承辦商服務質素。食環及外判齊齊偷懶，清潔工作淪為表面工夫，令香港公共衞生危機愈來愈大，香港淪為「臭港」。

申訴專員公署炮轟食環署的外判街道潔淨服務涉5宗罪，包括審標不問責，去年有6份標書的承辦商在「過往服務表現」評分中獲0分，但「捧蛋」無阻再次中標；而食環署人員巡查外判商服務表現時更涉懶懶閒，周末、假日、非辦公時間冇影；服務欠佳承辦商的懲處又太輕等，致使過去4年公共衞生大落後。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問321名18歲或以上市民，結果顯示，對於食環署監管承辦商設扣分制，但只適用於僱傭失責不包括服務欠佳，49%受訪者批評未能有效監管服務質素；36%受訪者轟沒有查找不足，制度如虛設；12%受訪者認為，需加入更多計分條件。

即使有服務失責，承辦商被扣減服務金額偏低，表現0分日後又可中標，41%受訪者批評阻嚇力嚴重不足；40%受訪者斥審標方式欠問責性；17%受訪者認為，需加強罰則。

食環署人員被揭假日巡查冇影，須加強清潔的時間，巡查次數更偏低，63%受訪者轟監管不力，巡查懶懶閒；24%受訪者憂慮，公共衞生危機愈來愈大；10%受訪者形容，香港淪為臭港。

市民對街道潔淨服務的投訴激增至去年約6.9萬宗，50%受訪者揶揄食環、外判齊齊偷懶；26%受訪者認為，應重新檢視外判制度及合約；20%受訪者斥公共衞生大落後。

食環署密集式清潔街市但仍現惡鼠，近日再有大鼠戊肝個案，45%受訪者炮轟，表面工夫清潔騷；36%受訪者不滿，清潔治鼠不力照𢭃人工；15%受訪者擔心，鼠患一發不可收拾。

食環署監管承辦商服務不力，50%受訪者直斥失職，Hea住做；31%受訪者轟當局胡混度日，故步自封；16%受訪者批評種種亂象，尸位素餐。

綜觀情況，大部分受訪者批評食環署失職，監管承辦商機制如虛設，毫無阻嚇力，令香港公共衞生大落後，鼠患嚴重，形容食環署是疫症爆發罪魁禍首。