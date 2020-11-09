天水圍光村為短貧戶提供100個單位　料增年輕人申請

經濟不景，失業率高企，基層家庭要覓得安樂窩非易事。有專辦社會房屋的社企將於天水圍設立首條「光村」，為經濟有短暫困難的「短貧戶」提供100個單位，最快可於2022年落成，機構已向城市規劃委員會提交申請；「光村」概念圖亦已曝光，為配合四周環境，初步構思為三幢兩至三層的低層建築。負責社企指因應經濟轉差，有關社會房屋的查詢在疫情前後激增10倍，預計短貧戶數目會持續上升，未來的申請除了核心家庭外，亦會有較多年輕人。

社企「要有光」過去一直為有住屋困難的家庭及人士提供社會房屋，除了營運「光房」及「光屋」外，最近亦獲新世界發展以1元象徵性租金撥出天水圍3幅、合共3萬平方呎的地皮興建「光村」，為經濟有困難的「短貧戶」提供可負擔的房屋單位及創意文化空間。

「光村」地皮鄰近屏山圖書館和屏山文物徑，具文藝氣息，與天水圍西鐵站亦只有數分數距離，交通便利。為配合周圍環境，「要有光」行政總裁余偉業指，「光村」將提供三幢兩至三層低層建築，共約100個單位，用色和用料亦會配合附近建築，會設置水池，與鄰近的法定古蹟聚星樓互相作文化呼應。

余提到，「光村」針對「短貧戶」而設，在受新冠肺炎疫情影響、經濟轉差，短貧戶數目會持續上升，近來收到相關的查詢和申請亦有增加。「光村」現時未接受申請，但他預計未來的申請不止於核心家庭，亦會有較多年輕人。他又指，若然首條在天水圍的「光村」成果不錯，會繼續找地產商合作，在新界繼續推動「光村」發展，期望這種新青年鄉村模式能吸引青年人到新界居住，對他們向上流動、改善鄉村面貌及增加房屋土地供應都是好事。促成計劃的新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，「光村」能為短貧戶提供住宿、度身訂造配套和訓練，協助他們重建向上流動力、逆轉人生。

80後的阿盈和兒子經歷家庭變故，曾住過庇護中心，在社工轉介下認識「要有光」，以可負擔的租金租住南丫島的「光房」，至今在島上已居住一年半，眼見島上很多人擺地攤賣手作，令她重拾做皮革的興趣，以賣皮革品賺取收入，未來更打算以前鋪後居的方式設置實體店、同步開網店。阿盈說「光房」令她重拾盼望，南丫島的生活亦啟發她很多，成為人生轉捩點。