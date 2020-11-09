Dr.東：甲狀腺結節可變甲狀腺癌　頸部有腫塊要警惕

甲狀腺出現腫塊，一定是癌症？甲狀腺是位於氣管兩旁的腺體，當甲狀腺出現不正常的組織增生，稱為甲狀腺結節，甚為常見，近90%成個案屬良性，惡性則屬甲狀腺癌。不少人以為女性是甲狀腺疾病高危一族，有醫生指常見的甲狀腺功能亢進及甲狀腺機能低下，的確以女性患者比例較高，惟甲狀腺結節的男女患者比例相約，呼籲男性切勿掉以輕心。

甲狀腺結節愈來愈常見，外科專科醫生陳東飛估計與醫學技術進步，加上現代人對健康愈來愈重視，會定時作身體檢查有關。甲狀腺結節的成因不明，部分甲狀腺癌涉遺傳因素，難以預防。由於甲狀腺屬淺表的器官，故能夠從頸部有異常凸起、腫脹等病徵發現。醫生診斷時會先了解病人病歷、家族史、病徵，再作臨床檢查，亦會為病人驗血檢測甲狀腺功能，並進行甲狀腺超聲波，之後再以幼針穿刺細胞診斷術，抽取組織檢驗屬良性或惡性。

治療方面，陳指約85%至90%甲狀腺結節個案屬良性，但仍會影響外觀，亦可能壓住氣管影響呼吸，若壓住食道則影響吞嚥，並可能引起疼痛，有需要的患者可考慮切除。而惡性的甲狀腺結節則為甲狀腺癌，癌細胞有機會不受控增長及擴散至附近器官，例如氣管、食道，多以手術配合放射性治療。有別於一般癌症，甲狀腺癌對化療不敏感，故此較少以化療作治療手段。而放射性治療是口服形式，一般不會影響正常生活，治療不適感亦較小。惟手術需全身麻醉進行。

患者若經診斷發現屬癌症，可能需要將器官切除，至於良性的患者，陳指隨着醫療技術的進步，良性的甲狀腺結節未必要將甲狀腺完全切除。他指本港近年引入一種名為射頻消融術的非手術切除方法，透過針管刺穿結節並產生熱能，細胞吸收熱能後壞死，從而縮小結節範圍，亦能避免手術風險。

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