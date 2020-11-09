蘇屋邨三母子密室死亡案　校方率師生為死者祈禱

深水埗蘇屋邨昨晨(8日)發生倫常慘劇，3母子倒臥在寓所單位內昏迷，及後由救護車送院，惜相繼證實不治。涉事姓朱的10歲男童及6歲女童就讀的獻主會小學姓王校長指，獲悉事件後已即時啟動「危機處理小組」，並於今晨(9日)早會宣布有關消息，為涉事死者祈禱，稍後將安排教師、社工及輔導人員等為有需要的學生提供輔導，協助疏導情緒，並提醒家長留意子女的情緒。

昨日事發時，事主鄰居驚覺單位內傳出異味，懷疑有煤氣洩漏。救援人員破門入屋後，發現姓羅(32歲)女事主與兩名兒女倒臥房間，隨即將其送院。事後警方及消防調查發現單位內煤氣喉被割斷，且門窗縫隙均被紙張毛巾等封死，單位形同一個密室。

單位姓朱(36歲)男戶主通宵工作後返家，始發現家中生巨變，情緒激動痛哭，一度不適送院。警方經初步調查後，將案列作謀殺及自殺，交由深水埗警區重案組跟進，惟現場僅遺下一幅寫有「對不起」等字句的一家四口手牽手圖畫，暫未確定事件原因，警方將循家庭的金錢問題、婚姻狀況及感情關係等多方面進一步調查。