沙田聖公會主風小學教師染疫　曾短暫接觸一班畢業生

新冠肺炎疫情持續，近日在大埔區更有爆發迹象。沙田聖公會主風小學網站今（9日）上載通告，指學校凌晨接獲通知，該校其中一名教師的深喉唾液測試呈陽性反應，初步確診為新冠肺炎。該教師為一名新冠肺炎確診者的妻子，早前被列為密切接觸者，他們同住大埔寶雅苑興和閣，這宗個案亦成為大埔區過去8日內，第10宗病例。

該校今早發聲明，指校方今凌晨得知消息，強調教師目前身體狀況良好，但她曾短暫接觸6B班畢業生，校方已通知所屬中學校長及家長。

校方將於今早正式接獲衞生防護中心通知，亦會配合中心發出指示。該校危機小組商議，原定今日與明日（10日）的網課都會取消，但有關停課14天安排及如何安排師生進行病毒檢測，以及密切接觸者人數及名單，仍待中心作出指示和公布。

學校聲明又指，今晨5時半經電子通告及家長群組發出通知，並向教育局及相關團體發出訊息。而學校將不會對外開放，並會安排全體教職員在家工作。